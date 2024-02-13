Вдовы украинских военных показывают последние переписки с любимыми: душераздирающие фото

Украинские женщины, к сожалению, в разном возрасте становятся вдовами, поскольку теряют своих мужчин на войне. И сейчас в сети распространяются скрины последних сообщений для военных.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невесты погибшего военного Джуса Мелании Подоляк в социальной сети Х.

Вдовы украинских военных показали последние сообщения от любимых

Мелания Подоляк в социальной сети Х выложила сообщение с последними сообщениями со своим любимым, погибшим на войне. Ее избранник - военный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб 25 августа в авиакатастрофе и получил посмертное звание героя Украины.

Девушка запустила, так сказать, тренд среди украинок, потерявших своих невест, мужчин, парней на фронте и т.д.

Мелания увидела сообщение девушки, по имени Екатерина и объединила ее скриншоты со своей перепиской с Андреем.

Скриншоты

"Увидела сегодня пост госпожи Кати, потерявшей на войне своего Костю. Так похоже, что рефлекс у всех одинаков с первой минуты. Вот почему важно говорить и делиться болью. В такие моменты ты понимаешь, что у тебя нормальная реакция была, и ты не сошла с ума", - написала Подоляк.

После чего украинки в комментариях начали показывать свои сообщения, которые писали погибшим возлюбленным. Но некоторые показали еще и сообщения друзьям и родителям.

Женщины поддерживают друг друга искренними словами и сочувствуют. Каждая из них удивляется, насколько похожие чувства они испытывали после того, как связь с любимым человеком исчезла.

На самом деле, читать такие щемящие сообщения без слез на глазах невозможно, и самое старое, что таких женщин в Украине тысячи. Но их поддержка друг для друга очень важна и ценна.

Скриншоты