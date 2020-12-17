Сын Кернеса растрогал словами об отце: ты ушел из жизни победителем

Геннадий Кернес (фото: РБК-Украина)

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в Германии в ночь на 17 декабря. В берлинской клинике он проходил лечение от коронавируса с сентября.

Недавно состояние Кернеса ухудшилось, а этой ночью у него остановилось сердце. Пасынок градоначальника Родион Гайсинский подтвердил информацию о смерти отца, растрогав в Instagram теплыми словами о нем.

"Live strong - жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", - написал Родион.

26-летний парень говорит, что в детстве попросил разрешения называть Геннадия Кернеса папой. На что последний ответил, что это сделает его "самым счастливым человеком на земле".

"Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека", - добавил Родион.

Он рассказывает, что Кернес был для него лучшим другом, мудрым советчиком и примером для подражания.

"Не было ни дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. - пишет Гайсинский... - Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап".

Отметим, что Родион - сын последней официальной жены мэра - Оксаны Гайсинской.

Геннадий Кернес с сыном Родионом (скрин: instagram.com/rodiong)

Напомним, что Геннадий Кернес выиграл выборы мэра Харькова. На первой сессии городского совета он получил полномочия, но заседание прошло без него.

11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось - у него отказали обе почки.