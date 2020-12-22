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Вдова Кернеса дала останню обіцянку чоловікові: як ти просив

Харків, Вівторок 22 грудня 2020 14:28
Вдова Кернеса дала останню обіцянку чоловікові: як ти просив
Геннадій Кернес і Оксана Гайсинська (Фото: instagram/oksanag2406)
Автор: Анна Шиканова

Вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська, яка разом з рідними мера Харкова супроводжувала його тіло з Берліна в Україну, присягнулася виконати його прохання.

Вона розмістила на своїй сторінці в Instagram фото з чоловіком і написала, що буде сильною.

"Я буду сильною, як ти просив...", - написала Оксана Гайсинська.

Вдова Кернеса дала останню обіцянку чоловікові: як ти просив

Скріншот

Раніше вона опублікувала сумне послання про свого чоловіка і зізналася, що їй дуже боляче.

"Кажуть, що немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо і сумуємо... Дуже Боляче", - йдеться в повідомленні Гайсинської.

Нагадаємо, що мер Харкова помер у ніч на 17 грудня після зупинки серця в клініці Берліна. Там він проходив лікування від коронавірусу й 11 грудня стало відомо, що у Кернеса почали відмовляти нирки, а стан погіршився.

Оксана Гайсинська - третя дружина Геннадія Кернеса. У Гайсинської є син від попереднього шлюбу – Родіон. Зараз йому вже 26 років і харківський градоначальник називав його своїм сином. Спільних дітей з Гайсинської у Кернеса не було.

Варто відзначити, що і Родіон вважав Геннадія Кернеса своїм батьком. Він підтвердив інформацію про смерть вітчима і написав, що той пішов з життя переможцем. Він назвав його своїм кращим другом, мудрим порадником і прикладом для наслідування.

Похорони Геннадія Кернеса повинні відбутися в Харкові в середу, 23 грудня.

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