5 способів, які допоможуть швидко і ефективно зволожити потріскані губи

Потріскані губи - поширена проблема, яка виникає в холодну пору року. На щастя, є кілька бюджетних способів уникнути цієї проблеми та швидко зволожити губи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Британський візажист Хейлі Уокер сказала, що п отріскані губи - поширена проблема, через яку губи сухі, лущаться і навіть тріскаються.

Завдяки поєднанню профілактики та правильного лікування, можна зберегти губи гладкими, зволоженими та здоровими.

Це включає в себе бюджетні варіанти, які не передбачають виходу з дому.

Ніжне відлущування

Відлущування видаляє мертву шкіру та допомагає зволожуючим продуктам краще вбиратися.

Експерт радить використовувати ніжний скраб один або два рази на тиждень. Важливо уникати такого способу, якщо губи потріскані або кровоточать.

Зволожуюча маска для губ

Насичена зволожуюча маска для губ, нанесена на ніч, робить чудеса, відновлюючи зволоженість і м’якість.

Це дуже простий, але ефективний спосіб відновити губи під час сну.

Бальзами

В магазині можна знайти багато бальзамів для губ, але важко визначити, які з них дійсно підійдуть.

Візажист зазначила, що правильний бальзам для губ є ключовим як для запобігання, так і для лікування потрісканих губ. У складі повинні бути такі інгредієнти, як вазелін, бджолиний віск, ланолін і масло ши.

Саме такі продукти створюють бар’єр для утримання вологи.

Огіркова терапія

Природні зволожуючі властивості огірка роблять його чудовим засобом для заспокоєнням сухих і подразнених губ.

"Покладіть прохолодні скибочки огірка на губи на 10-15 хвилин для миттєвого полегшення та відновлення вологи", - додала Хейлі Уокер.

Гель з алое вера

Алое вера відоме своїми заспокійливими та цілющими ефектами, тому буде чудово допомагати, якщо шкіра на губах пошкоджена.