UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчителям в Україні підвищать зарплати до 40 тисяч гривень, але є нюанс

Коли вчителям піднімуть зарплати (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Українським вчителям планують підвищити зарплати до 40 000 гривень. Оплата праці залежатиме від кваліфікації педагога та досягнень за час роботи. Натомість кількість відпрацьованих років відходить на інший план.

Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на Національній (не)конференції EdCamp Воля 2023, пише Osvitoria.

Що зміниться в оплаті праці вчителів

За даними МОН, середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5 700 гривень та різних надбавок - приблизно 1 900 гривень. Тобто середня зарплата вчителя в Україні дорівнює 7 600 гривень.

Для порівняння варто зазначити, що середня зарплата в країні становить 13 400 гривень, тобто майже у два рази більше.

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що наразі тривають обговорення стосовно розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважають 40 000 гривень.

"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді", - пояснив нардеп.

Однак нюанс нововведень полягає в тому, що вони можливі лише після завершення війни.

У МОН обговорюють зміни стосовно зарплати вчителів (фото: osvitoria.media)

Як реорганізують школи

До 1 вересня 2024 року органи самоврядування повинні затвердити плани формування мережі шкіл з урахуванням вимог законодавства до ліцеїв.

Засновники ліцеїв своєю чергою до 1 вересня 2027 року повинні забезпечити навчальні заклади матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до інтернету, на конкурсних засадах відібрати вчителів і керівників ліцеїв.

Проте реорганізувати школу в сільській місцевості, ліквідувати, змінити тип нині можна лише після громадського обговорення проєкту рішення засновника, який оприлюднено за рік до прийняття відповідного рішення.

Це ускладнює процес змін, тому наразі профільний комітет ВР обговорює пропозицію зменшення цього терміну.

Раніше ми розповідали, який новий предмет може з'явитися в українських школах.

Читайте також, чи можуть відрахувати учня зі школи під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
вчительМОНЗарплата в Україні