Вчителям в Україні підвищать зарплати до 40 тисяч гривень, але є нюанс

Що зміниться в оплаті праці вчителів

За даними МОН, середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5 700 гривень та різних надбавок - приблизно 1 900 гривень. Тобто середня зарплата вчителя в Україні дорівнює 7 600 гривень.

Для порівняння варто зазначити, що середня зарплата в країні становить 13 400 гривень, тобто майже у два рази більше.

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що наразі тривають обговорення стосовно розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважають 40 000 гривень.

"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді", - пояснив нардеп.

Однак нюанс нововведень полягає в тому, що вони можливі лише після завершення війни.

У МОН обговорюють зміни стосовно зарплати вчителів (фото: osvitoria.media)

Як реорганізують школи

До 1 вересня 2024 року органи самоврядування повинні затвердити плани формування мережі шкіл з урахуванням вимог законодавства до ліцеїв.

Засновники ліцеїв своєю чергою до 1 вересня 2027 року повинні забезпечити навчальні заклади матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до інтернету, на конкурсних засадах відібрати вчителів і керівників ліцеїв.

Проте реорганізувати школу в сільській місцевості, ліквідувати, змінити тип нині можна лише після громадського обговорення проєкту рішення засновника, який оприлюднено за рік до прийняття відповідного рішення.

Це ускладнює процес змін, тому наразі профільний комітет ВР обговорює пропозицію зменшення цього терміну.