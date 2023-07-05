Чи можуть за законом відрахувати дитину з української школи під час війни: точна відповідь

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато дітей разом зі своїми сім'ями опинилися за кордоном. У своїх країнах тимчасового перебування діти зобов'язані продовжувати здобувати шкільну освіту, інакше - батькам випишуть штраф.

А чи можуть відрахувати учня з української школи, розповіли на сайті "Нової української школи" (НУШ).

Якщо дитина навчається за кордоном

Законодавство України говорить про такі підстави для відрахування дитини з української школи:

учень здобув повну загальну середню освіту та отримав відповідний документ про освіту

учня зарахували до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

учень переводиться до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

учень вибуває на постійне місце проживання за межі України

Крім того, якщо дитина не відвідувала школу понад шість останніх місяців навчального року поспіль та відсутні будь-які відомості щодо місця проживання чи місцеперебування учня чи їхніх батьків, інших законних представників, це може стати причиною для відрахування.

Водночас під час війни поширеною є дистанційна форма навчання, тому таке здобуття освіти можливе та зараховується для дітей, які перебувають за кордоном.

Заклад освіти повинен письмово попередити батьків учня та відповідне управління освіти про можливе відрахування за два тижні до дня засідання педагогічної ради, на якій буде розглядатися це рішення.

Якщо на основі пропусків учня не можуть перевести до наступного класу, батьки можуть самостійно вирішити, чи залишати дитину на повторний рік.

Якщо дитина навчається за кордоном і не відвідує українську школу онлайн понад шість місяців, її можуть відрахувати (фото: Getty Images)

Чи можна скласти іспити у формі екстернату

Існує перелік поважних причин, відповідно до яких учень може обрати екстернат як форму навчання. До цього списку входять:

стан здоров'я

збройний конфлікт

проживання (перебування) за кордоном (для громадян України)

проживання (перебування) на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення

проживання (перебування) території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану тощо)

Екстернатна форма навчання може відбуватися у дистанційному форматі.

Для учня, який здобуває освіту за екстернатною формою, обов'язково повинен бути складений індивідуальний навчальний план. Його повинні скласти вчителі у співпраці із самим учнем і його батьками.

Після цього навчальний план схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.

Важливо! Учні, які навчаються за індивідуальними формами здобуття освіти можуть проходити оцінювання за власним розкладом, окремо від інших здобувачів освіти.