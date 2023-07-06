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В українських школах може з'явитися новий предмет: що додатково вивчатимуть діти

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Чернівці, Четвер 06 липня 2023 10:30
В українських школах може з'явитися новий предмет: що додатково вивчатимуть діти У школах Україним може з'явитися новий предмет (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

У школах Чернівців планують ввести нову дисципліну для вивчення, а саме сортування сміття.

Про це повідомив заступник міського голови Ігор Крохмаль у коментарі виданню "Молодий буковинець".

Навіщо дітям такий урок

Високопосадовець каже, що Закон "Про поводження з побутовими відходами" вимагає ховати лише відсортоване сміття, тому сортуванням займаються на спеціальних полігонах.

За його словами, до цього процесу важливо залучати й мешканців міста. У Чернівцях уже почали встановлювати сортувальні контейнери. Проте привчати до сортування потрібно змалечку, тому у школах хочуть ввести відповідну дисципліну.

"Цього року плануємо розпочати консультації з усіма навчальними закладами щодо впровадження у них уроків сортування сміття. Натомість надавачі послуг можуть запропонувати баки та його вивезення. Це досить цікавий досвід, який вже був запроваджений в інших містах України. Там побачили: якщо дітей навчити сортувати сміття, вони вдома вчать цього батьків", - розповідає Крохмаль.

Додамо, що кількома днями раніше з аналогічною ідеєю виступили й на Закарпатті.

В українських школах може з'явитися новий предмет: що додатково вивчатимуть діти

На систему української освіти чекає багато змін (фото: Андрій Дідковський, УНІАН)

Які ще зміни в освіти варто чекати найближчим часом

Міністерство освіти України заявило про скорочення кількості предметів у школах. Однак найважливіші та ключові для навчання залишаться.

Сьогодні МОН не розглядає скорочення таких дисциплін:

  • історія України
  • українська мова
  • хімія
  • фізика
  • математика
  • біологія

Таким чином головні предмети все ж залишаться та будуть викладатися учням у повному обсязі. Сам Оксен Лісовий наголошує, що покращення освітньої програми полягає в наповненні цих предметів корисними знаннями.

Крім того, за словами міністра, перехід на 12-річну систему шкільної освіти заплановано у законі на 2027 рік. І він має відбутися у межах реформи Нової української школи.

Як навчатимуться діти з першого вересня

Оксен Лісовий висловлює сподівання, що офлайн навчання все-таки розпочнеться з наступного навчального року, однак наголошує, що в цьому є й певні ризики.

"Частина людей виїхали за кордон, і як показує світова практика, повертаються далеко не всі. Тому є такий ризик, що коли вийдемо в офлайн, втратимо частину студентів і частину викладачів", - розповів він.

Очільник МОН додає, що сьогодні освітні втрати є дуже великими, зокрема й, у соціальному розвиткові підлітків.

Раніше ми писали, кому з учасників НМТ 2023 можуть анулювати результати тесту.

А ще розповідали, чи можна за законом відрахувати учня зі школи під час війни.

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