Вчителів навчатимуть військові? "Захист України" суттєво оновлюють: що зміниться для школярів і викладачів

Що відомо про оновлення предмета

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, на трансформацію уроків "Захисту України" уряд виділив 1,74 млрд гривень.

100 млн гривень передбачено на професійний розвиток учителів.

1,64 млрд гривень - на закупівлю навчального обладнання:

симуляції управління дронами

навчальних тирів і макетів

аптечок і тренажерів для серцевої реанімації

тренажерів дефібрилятора

турнікетів

навчальних наборів для роботи з електронікою, зв'язком, 3D-друком тощо

Очільник Мінцифри наголосив, що уроки "Захисту України" мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам, саме тому вже цього року МОН додав у навчальну програму блок щодо дронів.

"Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни "Захист України" і паралельно навчаємо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою", - уточнив урядовець.

"Захист України" в Київській області (фото: nus.org.ua)

Що зміниться для учнів

Згідно з планами урядовців, на школярів у межах "Захисту України" чекають такі зміни:

навчання відбуватиметься у спеціальних міжшкільних просторах (осередках) з усім необхідним обладнанням: стрілецькими тренажерами, навчальними дронами, аптечками й медичними манекенами (за кошти державної субвенції)

замість уроку раз на тиждень для кожного класу передбачено тренінговий формат - діти раз на місяць проводять цілий навчальний день в осередку

кожен модуль можуть викладати фахівці з конкретної теми (осередок може залучати до викладання профільні організації)

хлопці та дівчата проходять курс разом, а поділ на групи під час навчання відбувається не за статтю, а для відпрацювання практичних навичок

Приклад осередку в Київській області (фото: nus.org.ua)

Що зміниться для вчителів

Завдяки оновленню шкільного предмету вчителів зможуть навчати військові.

"У межах змін плануємо інтегрувати в предмет громадянську освіту й практичні знання та навички. Діти повинні розуміти, як відбувається оборона країни, а також навіщо до неї долучатися", - наголосив Федоров.

Він додав, що неможливо якісно навчити дітей без навчання вчителів, тому зараз для них шукають спеціальних тренерів:

демобілізованих захисників і захисниць України

інструкторів центрів цивільного захисту

вчителів "Захисту України" та суміжних предметів

фахівців, які працюють з молоддю тощо

Зазначається, що програму для тренерів розробило МОН, а також:

школа "Майбутні" - експерти якої розкажуть про те, як працювати з дітьми, зокрема старшокласниками, які "поза політикою"

військові Азову - можуть розповісти, якою є сучасна війна

найбільша OSINT-агенція в Україні Molfar - володіє інформацією, як працює ІПСО і як їм протидіяти

Уточнюється, що після навчання тренери зможуть учити вчителів у своїх регіонах.

Етапи оновлення програми (інфографіка: defenceforukraine.com.ua)