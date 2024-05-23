Вчителів навчатимуть військові? "Захист України" суттєво оновлюють: що зміниться для школярів і викладачів

Реформа профільної середньої освіти в Україні триває. Урядовці планують оновити, серед іншого, шкільний предмет "Захист України" (який змінив "Захист Вітчизни" чи "Допризовну підготовку") - щоб інтегрувати в нього громадянську освіту, а також практичні знання та навички.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме може змінитись для школярів і вчителів України.
За словами віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, на трансформацію уроків "Захисту України" уряд виділив 1,74 млрд гривень.
100 млн гривень передбачено на професійний розвиток учителів.
1,64 млрд гривень - на закупівлю навчального обладнання:
Очільник Мінцифри наголосив, що уроки "Захисту України" мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам, саме тому вже цього року МОН додав у навчальну програму блок щодо дронів.
"Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни "Захист України" і паралельно навчаємо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою", - уточнив урядовець.
"Захист України" в Київській області (фото: nus.org.ua)
Згідно з планами урядовців, на школярів у межах "Захисту України" чекають такі зміни:
Приклад осередку в Київській області (фото: nus.org.ua)
Завдяки оновленню шкільного предмету вчителів зможуть навчати військові.
"У межах змін плануємо інтегрувати в предмет громадянську освіту й практичні знання та навички. Діти повинні розуміти, як відбувається оборона країни, а також навіщо до неї долучатися", - наголосив Федоров.
Він додав, що неможливо якісно навчити дітей без навчання вчителів, тому зараз для них шукають спеціальних тренерів:
Зазначається, що програму для тренерів розробило МОН, а також:
Уточнюється, що після навчання тренери зможуть учити вчителів у своїх регіонах.
Етапи оновлення програми (інфографіка: defenceforukraine.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як війна змінила систему навчання в Україні, а також чому МОН планує спрощення шкільних програм.
Читайте також, що відомо про масштабну реформу вищої освіти - що може змінитися й для кого.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал Михайла Федорова, DefenceForUkraine.com.ua, портал НУШ.