Учителей будут учить военные? "Защиту Украины" существенно обновляют: что изменится для школьников и преподавателей

Что известно про обновление предмета

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, на трансформацию уроков "Защиты Украины" правительство выделило 1,74 млрд гривен.

100 млн гривен предусмотрено на профессиональное развитие учителей.

1,64 млрд гривен - на закупку учебного оборудования:

симуляции управления дронами

учебных тиров и макетов

аптечек и тренажеров для сердечной реанимации

тренажеров дефибриллятора

турникетов

учебных наборов для работы с электроникой, связью, 3D-печатью и т.п.

Глава Минцифры подчеркнул, что уроки "Защиты Украины" должны отвечать современным вызовам и технологическим требованиям, именно поэтому уже в этом году МОН добавил в учебную программу блок по дронам.

"Далее полностью пересмотрим подход к дисциплине "Защита Украины" и параллельно учим учителей и обеспечиваем школы современной техникой", - уточнил чиновник.

"Защита Украины" в Киевской области (фото: nus.org.ua)

Что изменится для учеников

Согласно планам чиновников, школьников в рамках "Защиты Украины" ждут такие изменения:

обучение будет проходить в специальных межшкольных пространствах (центрах) со всем необходимым оборудованием: стрелковыми тренажерами, учебными дронами, аптечками и медицинскими манекенами (на средства государственной субвенции)

вместо урока раз в неделю для каждого класса предусмотрен тренинговый формат - дети раз в месяц проводят целый учебный день в центре

каждый модуль могут преподавать специалисты по конкретной теме (центр может привлекать к преподаванию профильные организации)

парни и девушки проходят курс вместе, а разделение на группы во время учебы происходит не по половому признаку, а для отработки практических навыков

Пример центра в Киевской области (фото: nus.org.ua)

Что изменится для учителей

Благодаря обновлению школьного предмета учителей смогут обучать военные.

"В рамках перемен планируем интегрировать в предмет гражданское образование и практические знания и навыки. Дети должны понимать, как происходит оборона страны, а также зачем к ней приобщаться", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что невозможно качественно научить детей без обучения учителей, поэтому сейчас для них ищут специальных тренеров:

демобилизованных защитников и защитниц Украины

инструкторов центров гражданской защиты

учителей "Защиты Украины" и смежных предметов

специалистов, работающих с молодежью и т.п.

Отмечается, что программу для тренеров разработало МОН, а также:

школа "Майбутні" - эксперты которой расскажут о том, как работать с детьми (в том числе со старшеклассниками, которые "вне политики")

военные Азова - могут рассказать, какова современная война

крупнейшая OSINT-агенция в Украине Molfar - владеет информацией, как работает ИПСО и как им противодействовать

Уточняется, что после обучения тренеры смогут учить учителей в своих регионах.

Этапы обновления программы (инфографика: defenceforukraine.com.ua)