Вчитель прямо в окопі написав підручник з української мови. Його вже видають для школярів (фото)

Вчитель і військовий з Вінниці Тарас Ткачук написав підручник з української мови для 5 і 6 класів під час того, як перебував на передовій. Один із них почнуть друкувати для навчання дітей.
Про це розповідає "Суспільне".
25 лютого 2022 року викладач вступив до лав територіальної оборони без будь-якого військового досвіду. Тарас Ткачук розповідає, що частіше працював тоді, коли на позиціях було тихо, але іноді доводилося й під обстрілами.
За його словами, робота над підручниками для дітей рятувала та допомагала перемикатися.
"На позиціях гради цілодобово рівняли з землею село. Один постріл градів - це 30 тисяч доларів. А тираж для п'ятого класу - 70 тисяч доларів. Це ж скільки підручників можна було видати", - розповідає Тарас Ткачук.
Перші примірники написаних підручників (фото: suspilne.media)
Співавторка Анастасія Онатій каже, що вчитель працював дуже сумлінно. Через відсутність інтернету в окопах надсилав завдання в СМС-повідомленнях.
"Він ставив собі норму і часто її перевиконував. Всі оператори звʼязку винні золоті рахунки, це величезна кількість. Найбільший шмат роботи виконав на мій день народження. Надіслав стільки вправ, скільки мені років виповнилось", - каже Анастасія.
Автори підручника Анастасія Онатій і Тарас Ткачук (фото: suspilne.media)
Цікаво, що до створення підручника долучилися й школярі.
"Ми революції не робили, бо теорію по іншому викладеш. Ми намагалися спростити максимально для дітей і прикрасити. Форзаци - це роботи дітей. 5-класники малювали фразеологізми, носологізми, вухологізми", - каже вчитель.
Сьогодні за вихід підручника у світ проголосували 40 000 вчителів з різних куточків України. Підручник української мови для 6 класу отримав гриф Міністерства освіти. Його надрукують накладом у 40 000 примірників для школярів.
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