Вчитель прямо в окопі написав підручник з української мови. Його вже видають для школярів (фото)

25 лютого 2022 року викладач вступив до лав територіальної оборони без будь-якого військового досвіду. Тарас Ткачук розповідає, що частіше працював тоді, коли на позиціях було тихо, але іноді доводилося й під обстрілами.

За його словами, робота над підручниками для дітей рятувала та допомагала перемикатися.

"На позиціях гради цілодобово рівняли з землею село. Один постріл градів - це 30 тисяч доларів. А тираж для п'ятого класу - 70 тисяч доларів. Це ж скільки підручників можна було видати", - розповідає Тарас Ткачук.

Перші примірники написаних підручників (фото: suspilne.media)

Співавторка Анастасія Онатій каже, що вчитель працював дуже сумлінно. Через відсутність інтернету в окопах надсилав завдання в СМС-повідомленнях.

"Він ставив собі норму і часто її перевиконував. Всі оператори звʼязку винні золоті рахунки, це величезна кількість. Найбільший шмат роботи виконав на мій день народження. Надіслав стільки вправ, скільки мені років виповнилось", - каже Анастасія.

Автори підручника Анастасія Онатій і Тарас Ткачук (фото: suspilne.media)

Цікаво, що до створення підручника долучилися й школярі.

"Ми революції не робили, бо теорію по іншому викладеш. Ми намагалися спростити максимально для дітей і прикрасити. Форзаци - це роботи дітей. 5-класники малювали фразеологізми, носологізми, вухологізми", - каже вчитель.

Сьогодні за вихід підручника у світ проголосували 40 000 вчителів з різних куточків України. Підручник української мови для 6 класу отримав гриф Міністерства освіти. Його надрукують накладом у 40 000 примірників для школярів.