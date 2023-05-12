Чи може вчитель забирати в учня телефон на уроці: точна відповідь
Сьогодні діти майже постійно використовують гаджети під час навчання, однак така практика не нова. Навіть коли навчання відбувалося на очній формі, смартфони все одно були з дітьми на уроках. Тому часто вчителі забирали телефони, якщо учні порушували дисципліну. Однак чи має викладач право так робити?
Відповідь на це запитання - читайте нижче в матеріалі Styler.
Детальне пояснення
Насамперед варто усвідомити, що телефон - це особиста річ учня. Тому його, як і будь-що інше, забирати не можна. Конституція України дає право кожному громадянину володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю.
У статті 4 частині 41 говориться про те, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Це право є непорушним. Про це йдеться і в Цивільному кодексі України.
Таким чином якщо вчитель під час уроку або на перерві забирає в учня телефон, він порушує його право на приватну власність.
Однак у законодавстві прописані й випадки, коли приватна власність може бути відібраною. Зауважте, що робити це можна виключно за рішенням суду.
А в Законі України "Про освіту" йдеться про те, що здобувачу освіти гарантують безпечне середовище. Зазначимо, що в тексті документа це середовище визначають сукупністю умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди.
Як навчити дитину користуватися телефоном дозовано
Гаджети дуже "затягують" до свого світу не лише дітей, а й дорослих. Проте доросла людина може контролювати використання, а несформована як особистість дитина - ще ні. Тому спробуйте такі поради:
- проводьте разом час, щоб дитина мала заняття, крім гортання стрічок та онлайн ігор.
- будьте прикладом і самі не сидіть у телефоні годинами.
- знайдіть альтернативу смартфону: малювання, спорт, прогулянки тощо.
- спілкуйтеся віч-на-віч, адже це набагато краще, ніж смартфони.
- привчайте дитину до відповідальності та встановіть ліміт по часу на користування гаджетом.
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