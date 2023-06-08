Учитель прямо в окопе написал учебник по украинскому языку. Его уже издают для школьников (фото)

25 февраля 2022 года преподаватель вступил в ряды территориальной обороны без какого-либо военного опыта. Тарас Ткачук рассказывает, что чаще работал тогда, когда на позициях было тихо, но иногда приходилось и под обстрелами.

По его словам, работа над учебниками для детей спасала и помогала переключаться.

"На позициях грады круглосуточно равняли с землей деревню. Один выстрел градов - это 30 тысяч долларов. А тираж для пятого класса - 70 тысяч долларов. Это же сколько учебников можно было издать" , - рассказывает Тарас Ткачук.

Первые экземпляры написанных учебников (фото: suspilne.media)

СоавторАнастасия Онатий говорит, что учитель работал очень добросовестно. Из-за отсутствия интернета в окопах посылал задачи в СМС-сообщениях.

"Он ставил себе норму и часто ее перевыполнял. Все операторы связи должны золотые счета, это огромное количество. Самый большой кусок работы выполнил на мой день рождения. Прислал столько упражнений, сколько мне лет исполнилось", - говорит Анастасия.

Авторы учебника Анастасия Онатий и Тарас Ткачук (фото: suspilne.media)

Интересно, что к созданию учебника подключились и школьники.

"Мы революции не делали, потому что теорию по другому изложишь. Мы пытались упростить максимально для детей и украсить. Форзацы - это работы детей. 5-классники рисовали фразеологизмы, носологизмы, ухологизмы" , - говорит учитель.

Сегодня за выход учебника в свет проголосовали 40 000 учителей из разных уголков Украины. Учебник украинского языка для 6 класса получил гриф Министерства образования. Его напечатают тиражом 40 000 экземпляров для школьников.