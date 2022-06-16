Ученые рассказали, что поможет продлить жизнь: назван полезный овощ

Ученые провели исследование и выяснили, что присутствие острых видов перца в рационе людей связано с более длительной жизнью.

Как перец влияет на организм

Согласно исследованиям, три распространенные ингредиенты острых блюд - красный перец чили, кайенский перец и халапеньо - могут принести гораздо больше пользы, чем просто предоставить еды пряности и пикантности.

Эксперты говорят, что острый перец способен продлевать людям жизнь из-за снижения риска сердечных болезней.

В частности, такой перец содержит активный ингредиент капсаицин, под действием которого снижается риск состояний, что потенциально укорачивают жизни, таких как ожирение и болезни сердца и ожирение.

Как острый перец влияет на организм (freepik)

"Главное вещество острого перца - капсаицин - это химическое соединение, которое обладает противовоспалительными свойствами. Благодаря эффекту уменьшения воспаления предотвращает образование бляшек в кровеносных сосудах, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем", - говорят специалисты Клиники Майо.

Также острый красный перец обеспечивает организм такими питательными веществами, как витамины B, C и A. Исследования показали, что при употреблении острого перца снижается интенсивность некоторых реакций иммунных клеток, которые вызывают развитие атеросклероза, который характеризуется отложением жировых бляшек внутри артерий.

Кроме того, когда подобное накопление бляшек происходит в коронарных артериях, то развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Это самый распространенный тип кардиологических заболеваний, а также есть предшественником инфаркта миокарда. Поэтому, любители острой пищи имеют шанс на лучшую защиту от такой болезни.

Противопоказания для употребления красного перца

Сорта острых перцев, в которых содержится много капсаицина, могут быть настолько острыми, что будут обжигать даже кожу рук. Поэтому с такими овощами лучше иметь дело исключительно в перчатках.

Наиболее опасен этот перец для всех зон слизистой, поэтому нужно быть очень осторожным во время готовки пищи. После готовки следует тщательно вымыть руки и все поверхности холодной водой.

Острый перец противопоказан к употреблению детям, аллергикам, беременным и кормящим грудью женщинам, людям с гипертонией, заболеваниями печени, желудка и почек.