Ученые назвали продукты, которые мешают достичь долголетия: откажитесь от них
Ученые провели исследование и выяснили, что люди-долгожители обычно не употребляют некоторые продукты. В частности, вредные продукты могут вызывать опасные болезни и тем самым сократить жизнь.
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Ученый Дэн Бюттнер пришел к выводу, что долгожители не едят или употребляют в очень ограниченном количестве некоторые продукты.
Фастфуд
Продукты, принадлежащие фастфуд-кухне, мешают достичь долголетия. Все потому, что они жареные, насыщенные калориями, жиром или трансжирами, усилителями вкуса блюда.
Следствием постоянного поедания такой пищи может стать повышенное давление и высокий холестерин в крови, а также лишний вес, с которым тесно связаны болезни сердца и рак.
Продукты с добавленным сахаром
Обработанные продукты, содержащие добавленный сахар и высокую концентрацию углеводов, способствуют ожирению и болезням, которые мешают достичь долголетия (например, диабета).
Ученые советуют употреблять сахар объемом, не превышающим 28 граммов в день.
Переработанное мясо
Продукты из него содержат в большом количестве соль и консерванты. Регулярное поедание может стать причиной того, что появится ишемическая болезнь сердца, которая является предшественником инфаркта.
Газированные напитки
Долгожители не пьют в повседневной жизни газированные напитки.
Регулярное употребление сладких газированных напитков может вызвать риск развития заболеваний сердца, диабета второго типа, ожирения, заметно сокращающих продолжительность жизни.
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