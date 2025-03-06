Ученый из Гарварда нашел доказательство того, что Бог реально существует

Науку считаются антитезой религии. Однако ученые изучают и религию, как одно из направлений науки. Астрофизик и аэрокосмический инженер, доктор Вилли Сун из Гарварда, недавно разоблачил формулу, которая доказывает существование Бога.

Что известно об этой формуле и какие еще открытия сделал ученый, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Вилли Сун выступил на Tucker Carlson Network и рассказал подробно о том, как предсказание антиматерии в 1928 году свидетельствует о том, что Вселенная имеет преднамеренный дизайн. Доктор ссылается на аргумент "тонкой настройки", который предполагает, что физические законы и условия Вселенной точно подходят для существования жизни. И маловероятно, что это произошло случайно.

Антиматерия и материя образовались вместе после Большого взрыва, но во Вселенной антиматерии меньше. Антиматерия имеет противоположный заряд материи, поэтому, если бы они были равными, они бы компенсировали друг друга. Асимметрия между материей и антиматерией во Вселенной интерпретируется как признак преднамеренного замысла.

Доктор Сун отметил, что есть моменты в физике или математике, которые не имеют связи с реальным миром, но они все равно оказываются правдивыми, как вот уравнение профессора Кембриджа Пола Дирака, которое нарушает законы физики. Доктор Сун считает, что во Вселенной существует Бог (скриншот)

Дирак считается "отцом антиматерии", поскольку он случайно обнаружил ее существование еще до того, как это было фактически подтверждено в 1932 году. Этот ученый работал над тем, чтобы понять, почему некоторые частицы могут двигаться быстрее скорости света. Были уравнения медленных электронов, но субатомные частицы оставались загадкой.

Профессор Дирак соединил знаменитое уравнение E=mc Альберта Эйнштейна с уравнением Шредингера из квантовой механики. Формула Эйнштейна обнаружила, что объект, имеющий массу, не может двигаться со скоростью света, тогда как другая формула предусматривает вероятность нахождения частицы в определенном месте в определенное время.

Первоначальное решение не сработало, поэтому Дирак добавил дополнительный тип электрона с отрицательной энергией. Результат озадачил научное сообщество, добавив новую тайну, поскольку никто не знал, что это было и его цель. Но отрицательно заряженный электрон сделал решение таким простым и элегантным, что Дирак понял, что это правда.

Менее чем через 10 лет наблюдения за космическими лучами в верхних слоях атмосферы обнаружили первые частицы антиматерии, подтвердив гипотезу Дирака. Его открытие привело к новой области физики, известной как квантовая теория поля, которая сочетает теорию поля и принцип относительности с идеями, лежащими в основе квантовой механики.

В 1963 году профессор Дирак описал Бога как математика очень высокого уровня в научных журналах:

"Кажется, одной из фундаментальных особенностей природы является то, что фундаментальные физические законы описываются в терминах математической теории большой красоты и силы, для понимания которой требуется высокий уровень математики. Бог использовал очень продвинутую математику при построении Вселенной". Пол Дирак первым заявил о существовании антиматерии (Скриншот)

Впоследствии было еще несколько экспертов, которые верили, что нашли доказательства существования Бога во Вселенной. Например, Ричард Суинберн и Робин Коллинз создали другой точный аргумент - их доказательства включали силу притяжения, соотношение масс протонов и электронов и космологическую постоянную.

Если бы гравитация была немного слабее, галактики, звезды и планеты не сформировались бы. Но если бы она была немного сильнее, Вселенная могла бы превратиться в черную дыру. Подобным образом, если бы соотношение масс протона к электрону было значительно другим, фундаментальная химия могла бы разрушиться, сделав невозможным образование сложных молекул, таких как ДНК.

Космологическая константа - это термин в уравнениях общей теории относительности Эйнштейна, который определяет, расширяется или сужается пространство. Суинберн и Коллинз утверждали, что если бы было иначе, Вселенная расширилась бы слишком быстро или разрушилась бы слишком рано для жизни.

Работа доктора Суна, которая базируется на открытиях других ученых, и доказывает, что в математике и физике есть доказательства божественного замысла, открывает новые перспективы для диалога между наукой и религией.

Вас может заинтересовать: