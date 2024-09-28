7 головних загадок в історії людства, що досі не розгадані

Людство тисячоліттями створювало, винаходило, відкривало нові горизонти та залишало по собі сліди історії. Однак серед цих слідів залишилися загадки, які навіть сучасні вчені та дослідники не можуть повністю розгадати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сім найінтригуючих давніх таємниць, які досі будоражать уми людей.

Стоунхендж: навіщо він був побудований?

Стоунхендж - це давній мегалітичний пам’ятник в Англії, який викликає безліч запитань.

Яку мету мали наші предки, створюючи цей комплекс з величезних каменів? Деякі вважають, що це був храм, інші - обсерваторія або місце проведення ритуалів.

Дослідження тривають, проте точна мета цього архітектурного дива досі залишається загадкою. Лише нещодавно були виявлені нові дані, що вказують на його астрономічну функцію, однак остаточного підтвердження досі немає.

Стоунхендж до та після реставрації у 20 сторіччі (фото: Вікіпедія)

Зникнення цивілізації Мая

Цивілізація Мая створила одну з найпотужніших культур у Центральній Америці, залишивши по собі величезні міста, піраміди та писемні свідчення. Однак у IX столітті вони раптово зникли, залишивши свої поселення порожніми.

Теорії щодо цього варіюються від екологічної катастрофи до соціальних заворушень, проте жодна причина не може вважатися остаточною. Цей загадковий феномен досі приваблює антропологів та істориків, які намагаються відшукати нові факти, щоб пролити світло на цю таємницю.

Піраміда Мая (фото: Вікіпедія)

Лінії Наска: гігантські малюнки для богів?

У пустелі Перу, на площі в 500 квадратних кілометрів, розташовані гігантські геогліфи - зображення птахів, тварин і геометричних фігур. Лінії Наска були створені між 500 роком до н.е. і 500 роком н.е., проте мета їх створення залишається загадкою.

Вони могли бути зроблені для ритуалів, астрономічних спостережень або як послання богам. Дослідники також висувають версії, що ці малюнки могли слугувати навігаційними знаками для подорожуючих у цій безлюдній місцевості.

Величезний "канделябр" на схилі гори (фото: Вікіпедія)

Рукопис Войнича: таємниця "неземної" мови

Рукопис Войнича - це таємнича книга, написана в XV столітті невідомою мовою або шифрі.

Незважаючи на зусилля криптографів і лінгвістів, нікому не вдалося розшифрувати її текст або зрозуміти, про що вона йдеться. У книзі присутні зображення рослин і зірок, які не існують в природі, що лише підсилює її загадковість.

Дослідження цього рукопису тривають, а деякі вчені навіть висувають теорії, що він може містити інформацію про давню алхімію чи медицину.

Фрагмент рукопису Войнича (фото: Вікіпедія)

Затонула Атлантида: міф чи реальність?

Атлантида - легендарна країна, описана Платоном як могутня цивілізація, яка потопилася в океані. Чи є якісь докази її існування, або це просто вигадка?

Багато шукачів пригод намагалися знайти Атлантиду в різних куточках світу, але жодного сліду не було виявлено. Сучасні археологічні розкопки вказують на те, що деякі міста могли справді існувати, але їх зв'язок з Атлантидою залишається спірним.

Карта ймовірної Атлантиди, створена у 17 сторіччі (фото: Вікіпедія)

Моаї на острові Пасхи: як їх переміщали?

Острів Пасхи відомий своїми гігантськими кам’яними статуями - моаї. Ніхто точно не знає, як древні жителі острова змогли перемістити цих величезних гігантів по скелястих дорогах без сучасної техніки.

Теорії включають використання дерев'яних роликів або спеціальних механізмів, але ясності до сих пір немає. Ця загадка продовжує цікавити археологів і туристів, які відвідують острів.

Статуї острова Пасхи (фото: Вікіпедія)

Долина Багдада: таємниці древніх електричних батарей

У 1930-х роках поблизу Багдада були знайдені дивні глиняні судини з мідними та залізними стрижнями, які могли бути давніми батареями. Однак призначення цих пристроїв досі неясно.

Чи були вони використані для електролізу або медичних цілей? Історія цього артефакту залишається під питанням, зацікавлюючи дослідників та любителів історії.

Схема "багдадської батарейки" (зображення: Вікіпедія)