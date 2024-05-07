Вчені знайшли відповідь, чому Венера втратила воду і більше непридатна для життя

Деталі відкриття

Шляхом комп'ютерного моделювання дослідники з'ясували, що атоми водню в атмосфері Венери викидаються в космос через процес відомий як "дисоціативна рекомбінація". В результаті планета втрачає приблизно вдвічі більше води щодня, ніж передбачалося раніше.

Венера має сильний дефіцит води. Якщо уявити, що всю воду Землі розлити по поверхні плнети, то товщина цього шару склала б приблизно 3 кілометри. У порівнянні, на Венері, де вся вода знаходиться в атмосфері, товщина такого шару була б лише 3 сантиметри, недостатньо навіть для того, щоб зволожити кінчики пальців.

Приблизно так могла виглядати Венера в давнину (фото: Science Alert)

Дослідники стверджують, що на Венері в 100 000 разів менше води, ніж на Землі, попри схожий розмір і масу. Вони розглядають Венеру як величезну хімічну лабораторію і зосереджуються на різних хімічних реакціях, які відбуваються у її атмосфері.

У ході дослідження вчені виявили, що молекула під назвою HCO+ може бути відповідальною за витік води з планети. Вона утворюється у верхніх шарах атмосфери, де вода поєднується з вуглекислим газом. HCO+ розкладається, відокремлюючи атоми водню, які потім відлітають у космос, позбавляючи Венеру води.

Дослідники роблять висновок, що для пояснення дефіциту води на Венері необхідно визнати, що в її атмосфері міститься значно більше HCO+, ніж передбачалося раніше. Проте вчені ще не спостерігали HCO+ на околицях Венери і мають намір це зробити в рамках майбутніх місій з вивчення планети.