UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені знайшли відповідь, чому Венера втратила воду і більше непридатна для життя

Вчені знайшли ймовірну причину втрати води Венерою (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Дослідження, проведене вченими з Університету Колорадо в Боулдері, заповнює суттєву прогалину в нашому розумінні так званої "водної історії Венери". Відкриття допоможе роз'яснити процеси, що відбуваються з водою на багатьох планетах у нашій галактиці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт науково-технічних новин Phys.org.

Деталі відкриття

Шляхом комп'ютерного моделювання дослідники з'ясували, що атоми водню в атмосфері Венери викидаються в космос через процес відомий як "дисоціативна рекомбінація". В результаті планета втрачає приблизно вдвічі більше води щодня, ніж передбачалося раніше.

Венера має сильний дефіцит води. Якщо уявити, що всю воду Землі розлити по поверхні плнети, то товщина цього шару склала б приблизно 3 кілометри. У порівнянні, на Венері, де вся вода знаходиться в атмосфері, товщина такого шару була б лише 3 сантиметри, недостатньо навіть для того, щоб зволожити кінчики пальців.

Приблизно так могла виглядати Венера в давнину (фото: Science Alert)

Дослідники стверджують, що на Венері в 100 000 разів менше води, ніж на Землі, попри схожий розмір і масу. Вони розглядають Венеру як величезну хімічну лабораторію і зосереджуються на різних хімічних реакціях, які відбуваються у її атмосфері.

У ході дослідження вчені виявили, що молекула під назвою HCO+ може бути відповідальною за витік води з планети. Вона утворюється у верхніх шарах атмосфери, де вода поєднується з вуглекислим газом. HCO+ розкладається, відокремлюючи атоми водню, які потім відлітають у космос, позбавляючи Венеру води.

Дослідники роблять висновок, що для пояснення дефіциту води на Венері необхідно визнати, що в її атмосфері міститься значно більше HCO+, ніж передбачалося раніше. Проте вчені ще не спостерігали HCO+ на околицях Венери і мають намір це зробити в рамках майбутніх місій з вивчення планети.

Нагадаємо, що астрономи уточнили, де може перебувати Дев'ята планета.

А ще ми писали, що вчені назвали місце, яке одержує стільки ж сонця, як Венера.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВенераВченіПланети