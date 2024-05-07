Ученые нашли ответ, почему Венера лишилась воды и больше непригодна для жизни

Детали открытия

Путем компьютерного моделирования исследователи выяснили, что атомы водорода в атмосфере Венеры выбрасываются в космос через процесс, известный как "диссоциативная рекомбинация". В результате планета теряет примерно вдвое больше воды ежедневно, чем предполагалось ранее.

Венера имеет сильный дефицит воды. Если представить, что всю воду Земли разлить по поверхности Венеры, то толщина этого слоя составила бы примерно 3 километра. В сравнении, на Венере, где вся вода находится в атмосфере, толщина такого слоя была бы всего 3 сантиметра, недостаточно даже для того, чтобы увлажнить кончики пальцев.

Примерно так могла выглядеть Венера в древности (фото: Science Alert)

Исследователи утверждают, что на Венере на 100 000 раз меньше воды, чем на Земле, несмотря на схожий размер и массу. Они рассматривают Венеру как огромную химическую лабораторию и сосредотачиваются на различных химических реакциях, происходящих в ее атмосфере.

В ходе исследования ученые обнаружили, что молекула под названием HCO+ может быть ответственна за утечку воды с планеты. Она образуется в верхних слоях атмосферы, где вода смешивается с углекислым газом. HCO+ разлагается, отделяя атомы водорода, которые затем улетают в космос, лишая Венеру воды.

Исследователи заключают, что для объяснения дефицита воды на Венере необходимо признать, что в ее атмосфере содержится значительно больше HCO+, чем предполагалось ранее. Однако ученые еще не наблюдали HCO+ в окрестностях Венеры и намерены это сделать в рамках будущих миссий по изучению планеты.