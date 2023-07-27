Найспекотніше на Землі: вчені назвали місце, яке отримує стільки ж сонця, як Венера

Вчені назвали місце на Землі, яке одержує стільки ж сонячного випромінювання, як і планета Венера. Саме там найбільше сонця протягом року і це місце – одне з найстаріших на Землі.

Про це йдеться у статті на Live Science.

За словами вчених, найсонячніше місце на Землі - це Альтіплано пустелі Атакама, посушливе плато недалеко від Анд в Чилі. Ця місцевість отримує стільки ж сонячного світла, як і Венера.

Це смуга суші зазвичай холодна і суха, хоча вона залита сонцем більше за інші території на планеті. Атакама розташована на висоті 4000 м над рівнем моря. І при цьому вона отримує більше випромінювання, ніж будь-який регіон, розташований ближче до екватора або на більшій висоті.

Ця пустеля особлива, і на те є відразу кілька причин: це найстаріша пустеля на Землі, найсухіша за межами полюсів, і, можливо, найчистіше місце для спостереження за нічним небом.

Чилійське Альтіплано також виділяється сонячним випромінюванням або виходом світлової енергії, що випромінюється сонцем на Землю. Вчені оцінюють його у 2177 ватів на квадратний метр, а це – світовий рекорд.

За словами дослідників, випромінювання у верхніх шарах атмосфери Землі становить приблизно 1360 Вт на квадратний метр. Автор дослідження Рауль Кордеро стверджує, що таке опромінення можна отримати, якщо перебувати влітку на Венері.

Він зазначив, що це порівняння "неймовірно", оскільки Венера знаходиться на 28% ближче до сонця, ніж Земля. І середнє сонячне випромінювання на плато становить близько 308 ватів на квадратний метр - а це ще один рекорд, який вдвічі вищий, ніж у Центральній Європі та на східному узбережжі США.

"Коли сонячне випромінювання проходить крізь атмосферу, воно поглинається водяною парою і розсіюється хмарами та аерозолями. Однак місце на великій висоті, яке знаходиться над шаром водяної пари та отримує менше хмар і аерозолів, неминуче отримає більше сонячного світла", - додає експерт з NASA Сейджі Като.

Є ще одна причина, чому в Чилі завжди так сонячно – це розташування країни у Південній півкулі. Особливо цей вплив помітний улітку, коли орбіта Землі знаходиться ближче до Сонця. На початку січня відбувається сплеск активності, і тоді регіон починає отримувати на 7% більше випромінювання, ніж Північна півкуля.

Така кількість сонячного світла має свої плюси й мінуси. Наприклад, це може бути небезпечним для людини. І людям, які проживають у цьому регіоні, доводиться вживати додаткових заходів захисту для своєї шкіри.