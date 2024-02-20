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Вдвічі більше Землі. Астрономи уточнили, де може знаходитись Дев'ята планета

Вівторок 20 лютого 2024 21:25
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Вдвічі більше Землі. Астрономи уточнили, де може знаходитись Дев'ята планета Нові дані уточнюють, де можна знайти загадкову Дев'яту планету (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Орбіти деяких віддалених об'єктів за межами Нептуна можна пояснити лише впливом гравітації Дев'ятої планети. Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту провели нові обчислення, які дозволили скоригувати сферу пошуку цього таємничого небесного об'єкта.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання та джерело новин ScienceAlert, в якому публікуються статті про наукові дослідження, відкриття та результати.

Що відомо про Дев'яту планету

Ще в 2015 році дослідники надали аргументи на підтримку існування Дев'ятої планети. Вони аналізували траєкторії декількох груп транснептунових об'єктів і дійшли висновку, що подібні орбіти можуть виникнути лише під впливом масивного тіла, що діє як "пастух" для цих об'єктів.

У новому дослідженні вчені використовували великі дані від програми спостереження Pan-STARRS1 для більш точних обчислень орбіт. Це дозволило їм визначити, що маса гіпотетичної Дев'ятої планети має бути в межах від двох до чотирьох мас Землі. Вони також виключили 78 відсотків раніше виділених областей, запропонованих іншими дослідженнями як можливі місця розташування планети X.

Проте астрономи не виключають можливості інших пояснень траєкторій транснептунових об'єктів. Нині немає повної версії, яка повністю б охоплювала всі деталі поведінки цих далеких небесних тіл. Отже, пошук дев'ятої планети продовжиться.

Шукати планети не за допомогою прямих спостережень, а з використанням розрахунків для людства не в новинку. Наприклад, Нептун був відкритий в 1846 році завдяки передбаченню його розташування астрономом і математиком Урбеном Левер'є, який обчислив вплив невідомого небесного тіла на орбіту Урана. Знаючи, де шукати, астроном Йоганн Готфрід Галле виявив Нептун.

Раніше ми писали, що ШІ показав, як виглядали б українські поселення на всіх планетах Сонячної системи.

Також нагадаємо, що вчені підрахували, на скільки планет Чумацького Шляху може існувати життя.

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