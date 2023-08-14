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Вчені знайшли унікальну морську істоту із 20 "руками" (фото і відео)

Вчені знайшли новий вид істот (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вчені у водах Антарктиди виявили новий вид істот, який має два десятки "рук" і здатний частково змінювати свій колір.

Про це пише Business Insider.

Що відомо про унікальну істоту

Ця морська істота має 20 так званих "рук", кожна з яких може сягати до 20 см завдовжки. Її назвали антарктичною полуничною морською лілією. 

Так звані "руки" допомагають цій істоті переміщатися у воді. Новий вид частково споріднений з морськими зірками, морськими огірками та іншими голкошкірими. Але ці істоти виділяються більшою кількістю "рук", адже переважно у морських лілій лише 10 таких відростків.

Морські біологи під час дослідження океанічних вод Антарктиди мали на меті розібратися з генеалогічним древом певного роду морських тварин під назвою Promachocrinus, або антарктичних морських лілій. Для цього вони проаналізували відповідні зразки, вперше зібрані під час серії експедицій у Південному океані, проведених у період з 2008 по 2017 рік.

На жаль, вчені поки не мають достатньо інформації про нових істот. Вони чітко ідентифікували лише один вид як такий, що належить до цього роду і називається він Promachocrinus kerguelensis.

Ось так виглядає новий вид морських істот (фото: businessinsider.com)

Вчені проаналізували ДНК і форму тіла істот, та класифікували сім інших видів Promachocrinus, зокрема чотири види, які раніше були невідомими.

Найцікавішим видом є Promachocrinus fragarius, який назвали антарктична полунична морська лілія. Центральне тіло тварини схоже на полуницю, а його колір може змінюватися від пурпурового до темно-червоного. Ці тварини живуть на глибині від 65 до 1170 м.

 

Раніше ми розповідали про те, що вчені показали, як виглядають "дитинчата драконів".

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