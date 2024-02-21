Вчені знайшли найбільшу змію у світі: зелена анаконда завдовжки 8 метрів і важить 200 кілограмів

Найбільшу у світі змію виявили у Бразилії. Вона завдовжки 8 метрів, важить майже 200 кілограмів і має голову завбільшки з людську. Цю зелену анаконду знайшов голландський телеведучий програми про дику природу професор Фрік Вонк.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The Sun.
Величезна змія набагато більша за попередній найбільший відомий вид - сітчастого пітона, довжина якого в середньому становить 6 метрів. До цього часу в Амазонці був відомий лише один вид зеленої анаконди, яку також називають гігантською анакондою.
Новий вид назвали Eunectes akayima - Північна зелена анаконда. Дані про неї опублікували в дослідженні в науковому журналі Diversity 16 лютого.
"Насправді, це два різні види. Хоча, на перший погляд, вони виглядають майже ідентичними, генетична різниця між ними становить 5,5%, але це багато. Щоб пояснити це в перспективі, люди та шимпанзе генетично відрізняються один від одного приблизно на 2%", - заявив професор Вонк.
"Регіон Амазонки відчуває сильний тиск через зміну клімату та продовження вирубки лісів. Більше п’ятої частини Амазонки вже зникло, що в 30 разів перевищує площу Нідерландів. Виживання цих культових гігантських змій нерозривно пов’язане із захистом їх природного середовища існування", - додав вчений.
Біолог з Університету Квінсленда та співавтор дослідження Браян Фрай заявив, що північна зелена анаконда має набагато менший ареал, ніж південна, а це означає, що вона набагато вразливіша.
Вперше вчені запідозрили, що існує ще один вид зеленої анаконди понад 15 років тому. Але тільки зараз вдалося знайти докази.
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