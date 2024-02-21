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Ученые нашли самую большую змею в мире: зеленая анаконда длиной 8 метров и весит 200 килограммов

Что известно о новом виде змеи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Крупнейшую в мире змею обнаружили в Бразилии. Она длиной 8 метров, весит почти 200 килограммов и имеет голову размером с человеческую. Эту зеленую анаконду нашел голландский телеведущий программы о дикой природе профессор Фрик Вонк.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Sun.

Что известно о гигантской змее

Огромная змея гораздо больше предыдущего крупнейшего известного вида - сетчатого питона, длина которого в среднем составляет 6 метров. К этому времени в Амазонке был известен только один вид зеленой анаконды, которую также называли гигантской анакондой.

Новый вид назвали Eunectes akayima - Северная зеленая анаконда. Данные о ней опубликовали в исследовании в научном журнале Diversity 16 февраля. 

"На самом деле, это два разных вида. Хотя, на первый взгляд, они выглядят почти идентичными, генетическая разница между ними составляет 5,5%, но это много. Чтобы объяснить это в перспективе, люди и шимпанзе генетически отличаются друг от друга примерно на 2%", - заявил профессор Вонк.

Новый вид змеи имеет 8 метров в длину (фото: скриншот с видео)

"Регион Амазонки испытывает сильное давление из-за изменения климата и продолжения вырубки лесов. Больше пятой части Амазонки уже исчезло, что в 30 раз превышает площадь Нидерландов. Выживание этих культовых гигантских змей неразрывно связано с защитой их природной среды обитания", - сказал ученый.

Биолог из Университета Квинсленда и соавтор исследования Брайан Фрай заявил, что северная зеленая анаконда имеет гораздо меньший ареал, чем южная, а это значит, что она гораздо более уязвима.

Впервые ученые заподозрили, что существует еще один вид зеленой анаконды больше 15 лет назад. Но только сейчас удалось найти подтверждения.

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тварини