Вчені знайшли "мумію" качконосого динозавра, який жив 65 мільйонів років тому

Що відомо про археологічну знахідку

Cкам’янілість гадрозавра - великого травоїдного динозавра з качкодзьобом, знайшли на схилі пагорба в Альберті, Канада. Це одне з найбагатших місць у світі на скам’янілості динозаврів. Гадрозаври населяли планету 86-65,5 млн років тому.

Скам’янілість включає велику частину хвоста тварини та праву задню лапу. Рештки знайшли ще 2021 року, але досі їх повністю не вийняли з гірської породи. Проте зараз вчені припускають, що в пагорбі міг зберегтись весь скелет динозавра.

Такі знахідки трапляються вкрай рідко. Тому ця унікальна "мумія динозавра", ймовірно, надасть важливу інформацію про зовнішній вигляд та анатомію тварини.

"Це дуже захоплююче відкриття. Виходячи з невеликого розміру хвоста та стопи, це, швидше за все, молодняк. Хоча дорослі качкодзьобі динозаври добре представлені в літописі скам’янілостей, молоді тварини зустрічаються набагато рідше. Це означає, що знахідка може допомогти палеонтологам зрозуміти, як гадрозаври росли та розвивалися", - прокоментував доктор Браян Піклз, який знайшов цю скам'янілість.

Рештки динозавра зі скам'янілою шкірою (фото: University of Reading)

Доктор Калеб Браун з Королівського музею Тіррелла наголосив, що знахідка унікальна тим, що на скелеті збережені зразки шкіри.

"Скам’янілості гадрозаврів відносно поширені в цій частині світу, але ще одна річ, яка робить цю знахідку унікальною, це те, що великі ділянки відкритого скелета вкриті скам’янілою шкірою. Це свідчить про те, що в скелі може бути ще більше збереженої шкіри, що може дати нам більше розуміння того, як виглядав гадрозавр", - пояснив вчений.

Для збирання всього скелета може знадобитися кілька місяців і навіть кілька польових сезонів. Після цього скелет доставлять до лабораторії Королівського музею Тіррелла для подальших досліджень.

Точний вид динозавра вчені зможуть визначити лише за умови виявлення черепа. Зважаючи на розміри знахідки, повна підготовка скелета для дослідження та демонстрації може тривати кілька років.