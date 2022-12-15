Палеонтологи виявили гігантських тварин, які населяли Землю 470 мільйонів років тому

Палеонтологи знайшли скам'янілі рештки нових гігантських членистоногих. Ці доісторичні тварини були завдовжки 2 метри і заселяли землю 470 мільйонів років тому.

Що відомо про доісторичних тварин

Палеонтологи виявили скам'янілі рештки на території Марокко, де в давнину був океан. Знайденні фрагменти направлять на детальні дослідження, але вже зараз вчені заявляють, що ці зразки належали гігантським членистоногим, які досягали 2 метрів у довжину.

"Хоч виявлені гігантські членистоногі ще не повністю ідентифіковані, деякі з них можуть належати до раніше описаних видів марокканської формації Фезуата. А деякі, безумовно, належать до нових видів", - йдеться у повідомленні.

Формація Фезуата - родовища сланцевого типу, де знаходять численні скам'янілі рештки організмів, які раніше вважалися вимерлими після середини першого періоду палеозойської ери.

Скам’янілості мають мінералізовані елементи (наприклад, раковини). Але деякі також демонструють м’які тканини внутрішніх органів. Це дозволяє науковцям досліджувати анатомію раннього тваринного життя на планеті.

Ці доісторичні істоти жили на мілководді, яке потерпало від постійних штормів та впливу хвиль. Ті й поховали їх після смерті.

Деяких брахіоподів, що зовні подібні до двостулкових молюсків, знайшли прикріпленими до фрагментів членистоногих. Це свідчить про те, що великі панцири служили запасами поживних речовин для мешканців морського дна після смерті носіїв.

Також вчені знайшли раніше невідомі види трилобітів. Це клас вимерлих морських членистоногих, для яких характерний поділ панцира на три поздовжні частини.