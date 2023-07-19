Ученые обнаружили существо, у которого нет глаз, зато есть почти 500 ног (фото и видео)
Американские биологи обнаружили под землей в Южной Калифорнии новый вид - существо без глаз, но с 486 ногами. Эту многоножку назвали Illacme socal.
Об этом пишет The News Tribune.
Как выглядит эта многоножка
Длина тела у самых больших самок этого вида составляет всего 19 мл. Несколько сотен конечностей этим существам нужны, чтобы постоянно перемещаться в почве.
По словам ученых, это крошечное существо "играет решающую роль в экосистеме региона".
Многоножки расщепляют умирающий и гнилой материал из растений, грибов и других источников и снабжают почву питательными веществами, важными для жизнедеятельности других видов.
Вот так выглядит новый вид многоножек (фото: The News Tribune)
Чем уникальны такие стоножки
Фауна многоножек, населяющих глубокие почвы, изучена мало. Они маленькие и нитевидные, медленно двигаются, лишены пигментации, и их редко можно встретить из-за их подземного образа жизни.
Новое открытие вида Illacme socal и недавняя документация других эндогенных видов многоножек показывает, что эта подземная фауна является следующим рубежом научных открытий.
Ученые также отмечают, что многоножкам грозит утрата среды обитания из-за заселения этой территории людьми. Поэтому сохранение этого вида и другой подземной фауны имеет огромное значение.
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В новых видах типов он был запечатлен в SoCal, и он имеет 486 ноги и приятный Predator-style head! #millipede #insects #abc7la #news #abc7eyewitness original sound - ABC7LA
Раньше мы делились фото уникальных животных, в реальность которых трудно поверить.
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