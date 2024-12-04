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Вчені розкрили секрет щастя. Одна проста звичка щотижня змінить ваше життя

Що робити, щоб бути щасливим (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зима може бути важким часом для багатьох, адже розвивається сезонний афективний розлад. Таку депресію спричиняють холодні коротші дні, але уникнути цього можна за допомогою однієї речі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Що варто робити

"Я вважаю, що один із найвагоміших результатів цього дослідження полягає в тому, що ми виміряли людину, яка надає допомогу, тобто робить вчинки доброти. Вона отримала вигоду", - йдеться у повідомленні.

Деталі дослідження

Австралійські учасники помітили зниження рівня стресу. Вони також сприяли кращому спілкуванню та соціальним відносинам із сусідами.

Раніше ми повідомляли, що потрібно робити кожного дня для довголіття та покращення стану здоров'я.

Також ми писали про напій, який може завдати шкоди здоров’ю та підвищити рівень глюкози.

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