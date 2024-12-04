Вчені розкрили секрет щастя. Одна проста звичка щотижня змінить ваше життя

Зима може бути важким часом для багатьох, адже розвивається сезонний афективний розлад. Таку депресію спричиняють холодні коротші дні, але уникнути цього можна за допомогою однієї речі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
"Я вважаю, що один із найвагоміших результатів цього дослідження полягає в тому, що ми виміряли людину, яка надає допомогу, тобто робить вчинки доброти. Вона отримала вигоду", - йдеться у повідомленні.
Австралійські учасники помітили зниження рівня стресу. Вони також сприяли кращому спілкуванню та соціальним відносинам із сусідами.
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