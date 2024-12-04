Вчені розкрили секрет щастя. Одна проста звичка щотижня змінить ваше життя

Що варто робити

"Я вважаю, що один із найвагоміших результатів цього дослідження полягає в тому, що ми виміряли людину, яка надає допомогу, тобто робить вчинки доброти. Вона отримала вигоду", - йдеться у повідомленні.

Деталі дослідження

Австралійські учасники помітили зниження рівня стресу. Вони також сприяли кращому спілкуванню та соціальним відносинам із сусідами.