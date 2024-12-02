Цей популярний напій може завдати шкоди здоров’ю та підвищити рівень глюкози

Апельсиновий сік та інші магазинні напої можуть викликати небажані стрибки рівня цукру в крові. Варто знати, які продукти містять велику кількість доданого цукру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим шкідливі фруктові соки

Фруктові соки можуть здатися ідеальним напоєм для зміцнення здоров’я. Проте такі магазинні напої містять доданий цукор.

Тоді як цілі фрукти містять клітковину, вітаміни та мінерали, які корисні для загального здоров’я. Клітковина допомагає уповільнити швидкість всмоктування фруктози в кров і може допомогти довше відчувати ситість. Ось чому краще їсти цілі фрукти, а не пити соки та смузі.

Вживання занадто великої кількості цукру пов’язане з ожирінням, яке може спричинити різні проблеми зі здоров’ям, включаючи хвороби серця, деякі види раку та діабет другого типу.

Найперше в магазині варто ознайомлюватися з етикетками на продуктах, щоб знати про всі приховані додані цукри.

Експерти радять краще їсти цілі фрукти, ніж пити фруктовий сік. Краще обмежити кількість рекомендованої порції до 1 маленької склянки на день (150 мл).

Пам’ятайте про вміст вуглеводів, цукру та калорій і про те, як це може вплинути на рівень цукру в крові.

Смузі краще готувати вдома самостійно, тому що ви можете покласти цілі фрукти, які містять клітковину. Також можете бути впевнені, що не було додано жодного цукру.

Які продукти містять доданий цукор

Солодкі газовані напої добре відомі високим вмістом цукру. Такі напої містить надмірну кількість цукру, що може призвести до високого рівня тригліцеридів, звичайного жиру в крові.

Банка газованої води об'ємом 0,5 літра може містити 10 чайних ложок цукру.

Листкове тісто й начинка часто спокушає рецептори своїм приємним смаком. Проте така випічка часто переповнена цукром.

Оскільки випічку часто готують із рафінованого борошна й цукру, то вона швидко потрапляє в кров і підвищує рівень цукру в крові, викликаючи небажану запальну реакцію.