Ось що робіть кожного дня після обіду для довголіття та покращення стану здоров'я

Ходьба є одним із найдоступніших та універсальних методів фізичних вправ. Прогулянки після обіду мають багато переваг для розуму та тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Доктор філософії Ендрю Джагіма розповів, що п ереваги прогулянок після обіду для довголіття є найбільш корисними для чоловіків і людей похилого віку. Згідно з даними, це також є чудовим способом покращити як фізичну, так і розумову енергію.

Фізична форма

Ходьба - це м’яка кардіо вправа з низьким навантаженням, яка може допомогти досягти вищого рівня фізичної форми.

Регулярна швидка ходьба може принести багато тих же переваг, що й більш інтенсивні вправи, такі як біг. Наприклад, лише 21 хвилина ходьби на день може знизити ризик серцевого нападу на 30%. Ходьба також спалює калорії та зменшує талію, але це також важливо для лімфатичної та імунної систем.

Користь для психологічного стану

Прогулянка може творити чудеса з психічним станом.

За словами психолога Крейга Кейна, ходьба може допомогти в регуляції емоцій. Іноді почуття беруть верх і людина виходить з емоційної рівноваги.

Ходьба може підвищити рівень дофаміну - "гормону щастя" і знизити рівень кортизолу - "гормону стресу", відновлюючи мозок.

Прогулянки стабілізовують рівень цукру

Прогулянка після обіду може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові. Їжа розщеплюється в шлунку на прості цукри, а потім надсилається в кров.

До того ж може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові і не отримати цей сплеск відразу після їжі, тому що м’язи активуються і збираються поглинати глюкозу в крові.

Спалювання калорій і жиру

Швидка ходьба чудово підходить для спалювання жиру, особливо на животі. Кількість спалених калорій під час ходьби залежить від швидкості та відстані, але будь-яка кількість спалених калорій може допомогти досягти мети.

Важливість періодичності

У який би час доби ви не вирішили піти на прогулянку, пам’ятайте, що послідовність є ключовою. Щоб прогулянка стала звичкою, додайте її у свій розпорядок дня. Тільки тоді вона почне приносити здоров'ю користь.