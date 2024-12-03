Ось що робіть кожного дня після обіду для довголіття та покращення стану здоров'я
Ходьба є одним із найдоступніших та універсальних методів фізичних вправ. Прогулянки після обіду мають багато переваг для розуму та тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Доктор філософії Ендрю Джагіма розповів, що переваги прогулянок після обіду для довголіття є найбільш корисними для чоловіків і людей похилого віку. Згідно з даними, це також є чудовим способом покращити як фізичну, так і розумову енергію.
Фізична форма
Ходьба - це м’яка кардіо вправа з низьким навантаженням, яка може допомогти досягти вищого рівня фізичної форми.
Регулярна швидка ходьба може принести багато тих же переваг, що й більш інтенсивні вправи, такі як біг. Наприклад, лише 21 хвилина ходьби на день може знизити ризик серцевого нападу на 30%. Ходьба також спалює калорії та зменшує талію, але це також важливо для лімфатичної та імунної систем.
Користь для психологічного стану
Прогулянка може творити чудеса з психічним станом.
За словами психолога Крейга Кейна, ходьба може допомогти в регуляції емоцій. Іноді почуття беруть верх і людина виходить з емоційної рівноваги.
Ходьба може підвищити рівень дофаміну - "гормону щастя" і знизити рівень кортизолу - "гормону стресу", відновлюючи мозок.
Прогулянки стабілізовують рівень цукру
Прогулянка після обіду може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові. Їжа розщеплюється в шлунку на прості цукри, а потім надсилається в кров.
До того ж може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові і не отримати цей сплеск відразу після їжі, тому що м’язи активуються і збираються поглинати глюкозу в крові.
Спалювання калорій і жиру
Швидка ходьба чудово підходить для спалювання жиру, особливо на животі. Кількість спалених калорій під час ходьби залежить від швидкості та відстані, але будь-яка кількість спалених калорій може допомогти досягти мети.
Важливість періодичності
У який би час доби ви не вирішили піти на прогулянку, пам’ятайте, що послідовність є ключовою. Щоб прогулянка стала звичкою, додайте її у свій розпорядок дня. Тільки тоді вона почне приносити здоров'ю користь.
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