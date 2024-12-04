Ученые раскрыли секрет счастья. Одна простая еженедельная привычка изменит вашу жизнь

Зима может быть трудным временем для многих, ведь развивается сезонное аффективное расстройство. Такую депрессию вызывают холодные более короткие дни, но избежать этого можно с помощью одной вещи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
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"Я считаю, что один из самых весомых результатов этого исследования состоит в том, что мы измерили человека, который оказывает помощь, то есть совершает поступки доброты. Она получила выгоду", - говорится в сообщении.
Австралийские участники заметили понижение уровня стресса. Они также способствовали лучшему общению и социальным отношениям с соседями.
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