RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Ученые раскрыли секрет счастья. Одна простая еженедельная привычка изменит вашу жизнь

Что делать, чтобы быть счастливым (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зима может быть трудным временем для многих, ведь развивается сезонное аффективное расстройство. Такую депрессию вызывают холодные более короткие дни, но избежать этого можно с помощью одной вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Что следует делать

"Я считаю, что один из самых весомых результатов этого исследования состоит в том, что мы измерили человека, который оказывает помощь, то есть совершает поступки доброты. Она получила выгоду", - говорится в сообщении.

Детали исследования

Австралийские участники заметили понижение уровня стресса. Они также способствовали лучшему общению и социальным отношениям с соседями.

Читайте РБК-Украина в Google News
СчастьеЗдоровьеУченые