Ученые раскрыли секрет счастья. Одна простая еженедельная привычка изменит вашу жизнь

Что следует делать

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"Я считаю, что один из самых весомых результатов этого исследования состоит в том, что мы измерили человека, который оказывает помощь, то есть совершает поступки доброты. Она получила выгоду", - говорится в сообщении.

Детали исследования

Австралийские участники заметили понижение уровня стресса. Они также способствовали лучшему общению и социальным отношениям с соседями.