Вчені розкрили секрет щастя. Одна проста звичка щотижня змінить ваше життя

Зима може бути важким часом для багатьох, адже розвивається сезонний афективний розлад. Таку депресію спричиняють холодні коротші дні, але уникнути цього можна за допомогою однієї речі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Що варто робити

Американська психіатрична асоціація повідомила про негативну зміну настрою взимку, що провокує почуття депресії. Вийти з такого стану може бути не легко, але є маленькі речі, які ви можете зробити, щоб почуватися щасливішими.

Згідно з дослідженням , яке провели вчені з Університету Бригама Янга, щотижневі прояви доброти можуть підвищити щастя та позитивно вплинути на психічне та емоційне здоров’я.

Вчений Холт Лунстад виявив, що допомога іншим приносить більше переваг для людини, яка робить акт доброти. Зокрема, це зменшує самотність, соціальну ізоляцію та тривогу.

"Я вважаю, що один із найвагоміших результатів цього дослідження полягає в тому, що ми виміряли людину, яка надає допомогу, тобто робить вчинки доброти. Вона отримала вигоду", - йдеться у повідомленні.

Деталі дослідження

У своєму експерименті Лунстад допомагали 4000 учасників із США, Великої Британії та Австралії. Люди надавати емоційну підтримку, ділився інформацією або просто спілкувався з іншими.

Австралійські учасники помітили зниження рівня стресу. Вони також сприяли кращому спілкуванню та соціальним відносинам із сусідами.

Британська група відчувала покращення настрою, уникнули самотності та повідомили про важливість спілкування.

"Допомагаючи іншим, ви, по суті, допомагаєте собі", - пояснив Холт, зазначивши, що прості вчинки доброти можуть принести користь обом сторонам.

Акт доброти не повинен бути великим жестом. Він може бути таким маленьким чи великим. Це абсолютно безкоштовно і може зробити кожен без будь-якої підготовки.

Американські вчені називають волонтерство однією з окремих складових здорового способу життя. Дослідники з’ясували, що безоплатна добровільна допомога іншим: