Ученые раскрыли секрет счастья. Одна простая еженедельная привычка изменит вашу жизнь
Зима может быть трудным временем для многих, ведь развивается сезонное аффективное расстройство. Такую депрессию вызывают холодные более короткие дни, но избежать этого можно с помощью одной вещи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Что следует делать
Американская психиатрическая ассоциация сообщила о негативном изменении настроения зимой, что провоцирует чувство депрессии. Выйти из такого состояния может быть не легко, но есть маленькие вещи, которые вы можете сделать, чтобы чувствовать себя счастливее.
Согласно исследованию, которое провели ученые из Университета Бригама Янга, еженедельные проявления доброты могут повысить счастье и положительно повлиять на психическое и эмоциональное здоровье.
Ученый Холт Лунстад обнаружил, что помощь другим приносит больше преимуществ для человека, совершающего акт доброты. В частности это уменьшает одиночество, социальную изоляцию и тревогу.
"Я считаю, что один из самых весомых результатов этого исследования состоит в том, что мы измерили человека, который оказывает помощь, то есть совершает поступки доброты. Она получила выгоду", - говорится в сообщении.
Детали исследования
В своем эксперименте Лунстад помогали 4000 участников из США, Великобритании и Австралии. Люди оказывать эмоциональную поддержку, делились информацией или просто общались с другими.
Австралийские участники заметили понижение уровня стресса. Они также способствовали лучшему общению и социальным отношениям с соседями.
Британская группа чувствовала улучшение настроения, избежали одиночества и сообщили о важности общения.
"Помогая другим, вы, в сущности, помогаете себе", - объяснил Холт, отметив, что простые поступки доброты могут принести пользу обеим сторонам.
Акт доброты не должен быть большим жестом. Он может быть столь маленьким или большим. Это совершенно бесплатно и может сделать каждый без какой-либо подготовки.
Американские ученые называют волонтерство одной из отдельных составляющих здорового образа жизни. Исследователи выяснили, что бесплатная добровольная помощь другим:
- уменьшает риск развития депрессии
- помогает найти свое предназначение в жизни
- помогает оставаться физически и психически активными
- снижает уровень стресса
- продолжает жизнь
- помогает создавать и развивать новые отношения с людьми
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