Вчені заявили, як часто медики з першого разу ставлять жінкам правильний діагноз

Що з'ясували вчені

Британські вчені на замовлення дослідницького агентства OnePoll провела експеримент, під час якого з’ясувалося, що чотири з десяти жінок відвідують лікаря кілька разів, перш ніж їм поставлять правильний діагноз.

В дослідженні взяли участь понад 5 тис. жінок. Виявилось, що це найчастіше трапляється з людьми віком від 18 до 24 років.

Експерти кажуть, що отримання потенційно різних порад після кожного відвідування лікаря не лише засмучує, а й може мати згубні наслідки для здоров’я.

Також проблеми жіночого здоров’я, як-от менопауза та ендометріоз, часто ігноруються або неправильно діагностуються, змушуючи пацієнток витрачати кошти та час на інше.

Через скільки часу лікарі ставлять правильний діагноз

Дослідження показало, що 11% жінкам довелось чекали понад три роки, перш ні їм поставили правильний діагноз та вирішили проблему.

У середньому найдовший термін очікування становить 10,8 місяців.

Також 13% опитаних жінок заявили, якщо лікарі їм дадуть пораду, в якій вони не впевнені або всупереч тому, що вони думають, то вони не стануть піддавати її сумніву.

Які наслідки пізньої діагностики

Відомо, що 44% учасниць заявили, що їм просто ніяково суперечити лікарю, остільки вони не хочуть "підривати" авторитет професіонала.

Пізня діагностика в кращому випадку призводить до занепокоєння і тривожності, а в гіршому до трагічних наслідків - вкрай ускладненого лікування.