Ученые заявили, как часто медики с первого раза ставят женщинам правильный диагноз

Что выяснили ученые

Британские ученые по заказу исследовательского агентства OnePoll провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что четыре из десяти женщин посещают врача несколько раз, прежде чем им поставят правильный диагноз.

В исследовании приняло участие более 5 тыс. женщин. Оказалось, что это чаще всего случается с людьми от 18 до 24 лет.

Эксперты говорят, что получение потенциально разных советов после каждого посещения врача не только огорчает, но может иметь опасные последствия для здоровья.

Также проблемы женского здоровья, такие как менопауза и эндометриоз, часто игнорируются или неправильно диагностируются, заставляя пациенток тратить средства и время на другое.

Через сколько времени врачи ставят правильный диагноз

Исследование показало, что 11% женщинам пришлось ждать более трех лет, прежде чем им поставили правильный диагноз и решили проблему.

В среднем самый длинный срок ожидания составляет 10,8 месяцев.

Также 13% опрошенных женщин заявили, если врачи им дадут совет, в котором они не уверены или вопреки тому, что они думают, они не станут подвергать его сомнению.

Какие последствия поздней диагностики

Известно, что 44% участниц заявили, что им просто неловко противоречить врачу, постольку они не хотят "взрывать" авторитет профессионала.

Поздняя диагностика в лучшем случае приводит к беспокойству и тревожности, а в худшем к трагическим последствиям - крайне осложненному лечению.