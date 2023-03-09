Вчені з'ясували, що багатство робить людину щасливою, проте лише до певної суми

Також фахівці з університетів Пенсільванії та Прінстона в США змогли визначити граничну суму, після якої рівняння "більше грошей - більше щастя" не працює.

Разом із висновками вчених щодо впливу високих доходів на здатність ощасливлювати їх власника старший науковий співробітник Вортонської школи Пенна та провідний автор статті Метью Кіллінгсворт робить важливе застереження: це залежить від того, чи щасливі ви насамперед.

"Винятком є фінансово забезпечені, але нещасливі люди. Наприклад, якщо ви багаті та нещасні, додаткові гроші не допоможуть. Для решти більша кількість грошей асоціювалася з вищим рівнем щастя в дещо різному ступені", - пояснює він.

Фахівці проаналізували попередні наукові праці на тему грошей та щастя, провели власні дослідження та дійшли висновку, що солідний фінансовий стан справді може забезпечити людину емоційним благополуччям, але лише на суму до 75 тисяч доларів, після якої багатство не корелює із почуттям щастя.

В остаточних результатах дослідження говориться, що щастя та доход мають не одну, а три зв'язуючі лінії.

"Ця функція відрізняється у людей з різним рівнем емоційного благополуччя", - зазначила професор і співавтором дослідницької роботи Барбара Меллерс.

Вона пояснила, що:

у найменш щасливих рівень емоційного благополуччя збільшується з доходом до 100 тисяч доларів, потім стабілізується, у той час як у людей з вищим почуттям щастя зв'язок залишається лінійним навіть після цього порога, а для найщасливіших зв'язок між доходом та щастям насправді прискорюється після 100 тисяч доларів.

Кіллінгсворт підсумовує, що щастя за гроші купити, вочевидь, справді можна, при цьому "цілком можливо бути багатим і нещасним".

"Гроші - це лише один із багатьох факторів, що визначають щастя. Гроші не є секретом щастя, але вони, ймовірно, можуть трохи допомогти", - зауважує він.