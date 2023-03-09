Ученые выяснили, что богатство делает человека счастливым, но только до определенной суммы

В новом исследовании ученые смогли определить влияние богатства на возможность приносить человеку счастье, научно опровергнув при этом истинность известной поговорки, что такое чувство за деньги не купишь.
Результаты научной работы опубликовано в журнале National Academy of Sciences.
Также специалисты из университетов Пенсильвании и Принстона в США смогли определить граничную сумму, после которой уравнение "больше денег - больше счастья" не работает.
Вместе с выводами ученых относительно влияния высоких доходов на способность осчастливливать их владельца старший научный сотрудник Уортонской школы Пенна и ведущий автор статьи Мэтью Киллингсворт делает важное предостережение: это зависит от того, счастливы ли вы в первую очередь.
"Исключением являются финансово обеспеченные, но несчастливые люди. Например, если вы богаты и несчастны, дополнительные деньги не помогут. Для всех остальных большее количество денег ассоциировалось с более высоким уровнем счастья в несколько разной степени", - поясняет он.
Специалисты проанализировали предыдущие научные труды на тему денег и счастья, провели собственные исследования и пришли к выводу, что солидное финансовое состояние действительно может обеспечить человека эмоциональным благополучием, но только на сумму до 75 тысяч долларов, после которой богатство не коррелирует с чувством счастья.
В окончательных результатах исследования говорится, что счастье и доход имеют не одну, а три связующие линии.
"Эта функция различается у людей с разным уровнем эмоционального благополучия", - отметила профессор и соавтором исследовательской работы Барбара Меллерс.
Она объяснила, что:
Киллингсворт подытоживает, что счастье за деньги купить, видимо, действительно можно, при этом "вполне возможно быть богатым и несчастным".
"Деньги - это лишь один из многих факторов, определяющих счастье. Деньги не являются секретом счастья, но они, вероятно, могут немного помочь", - подчеркивает он.
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