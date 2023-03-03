Лікарі розповіли, скільки насправді живе кохання, і як продовжити термін

Коханню дають різні терміни життя, а за однією з найпопулярніших версій, почуття живе три роки. Насправді, все трохи інакше, та й продовжити його тривалість цілком реально.

Про це розповіли в Instagram -спільноті "Свій док".

Скільки живе кохання?

"Метелики" в животі, підвищена пітливість, прискорене серцебиття та дихання, відчуття тепла у грудях, щастя, спокій - це все хвилюючі, але такі приємні відчуття кохання.

Кожна людина відчуває любов по-різному. Більше того, закоханість змінюється з періодом часу. Це може бути три роки, може менше... І ні для кого не секрет, що вир цих прекрасних відчуттів є продуктом коктейлю із нейромедіаторів та гормонів у нашому мозку.

Науковці кажуть, що навіть деякі тварини здатні до почуття прив'язаності до партнерів, сім'ї, навіть до почуття втрати.

З часом вплив гормонів зменшується і, згідно досліджень, кохання до конкретного партнера видозмінюється, притуплюється, або навіть зникає.

Як продовжити коханню "термін служби"

Виявляється, ключ до вічного кохання криється в окситоцині. Окситоцин - гормон задоволення, репродукції, материнства, лактації, соціалізації.

Маленька дитина здатна стимулювати в нас викид окситоцину, що змусить нас любити її.

Окситоцин також виділяється при дотиках, обіймах, поцілунках, ніжностях та пестощах.

Тому партнери, які більше демонструють один одному ніжність, пестяться, цілуються, за опитуванням відчувають закоханість довше ніж ті, які цього не роблять у стосунках.

Тож, ключ до вічного кохання все ж таки існує. І це пестощі, любощі, милощі!