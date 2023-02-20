Народні прикмети для залучення грошей: що допоможе вам стати багатими

Наші пращури з давніх часів вірили в різні знаки, прикмети, які обіцяли залучення достатку та багатства. У сучасному світі на такі речі не звертають уваги, хоча завдяки прикметам можна привабити у своє життя всі бажані блага – багатство, успіх, достаток та щастя.

Які прикмети про гроші справді працюють – читайте у матеріалі нижче.

Не зберігайте у гаманці багато дрібних монет. Щонеділі всю дрібницю виймайте, щоб витратити або роздати бідним. Інакше будете багаті лише на дрібні гроші.

Ніколи не давайте в борг у понеділок - весь тиждень віддаватимете гроші з дому.

Якщо вам потрібно віддати комусь борг - зробіть це вранці, тоді гроші будуть водитись. Купюру складіть вдвічі й так віддавайте.

Намагайтеся гроші не розмінювати, тому що це порушує їхню енергетику. Паперові міняти на монети – до сліз, великі купюри на дрібні – до витрат.

Не тримайте на столі порожні пляшки - до руйнування, сварок, горю та сліз. І не сидіть на столі – до бідності.

Щоб гроші прибували, складайте всі купюри послідовно та до себе "обличчям".

Коли до вас прийшли великі гроші, відкладіть одну купюру і завжди носіть її з собою в гаманці. Вона притягуватиме грошові потоки. Витрачати та розмінювати її не можна.

Намагайтеся не класти гроші на стіл – до матеріальних втрат.

Крихти зі столу не збирайте у відро для сміття. Найкраще їх віддати птахам на вулиці.

Якщо ви за тиждень не менше трьох разів зустріли одну і ту ж людину - чекайте велике везіння.

Не піднімайте на вулиці монети – вони можуть дати негативну енергетику. Обійдіть таку монету стороною.

Під килимок вхідних дверей покладіть кілька монет - вони стануть "покажчиком" для грошового потоку.

З давніх часів жінки носили сережки, браслети та намисто з великим камінням - вони приваблюють багатство, тому намагайтеся частіше носити такі прикраси. У чоловіків такими магнітами служать персні, шпильки, запонки, годинник із золота, срібла, з дорогоцінним камінням.

Від фінансових втрат добре захищає камінчик гірського кришталю, який можна носити з собою в сумочці.

Не ставте на підлогу сумку, в якій знаходяться гроші – до фінансових втрат.

Гаманець ніколи не повинен бути порожнім – залишайте там хоча б одну паперову купюру та трохи копійок.

Ніколи не скаржтеся на нестачу грошей – це приваблює матеріальні труднощі.

Не збирайте на "чорний день" - збирайте кошти на щось позитивне і хороше.

Усі фінансові документи зберігайте у закритому конверті або червоній папці – це убереже вас від проблем з оплатою рахунків.

Не зберігайте в будинку або гаманці порвані купюри – обміняйте їх на цілі у банку, інакше від вас відвернеться фінансовий успіх.

При оплаті покупок намагайтеся покласти гроші на прилавок, а здачу взяти з рук у продавця.