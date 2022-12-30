Вчені з'ясували неймовірний факт про пінгвінів: вони мають одну з людських особливостей

У 1970 році психолог Гордон Геллап-молодший із США розробив спеціальний дзеркальний тест, який допомагає визначити наявність інтелекту у тварин, а точніше – візуального самоусвідомлення. Вчені відзначають ділянку тіла тварини - міткою або ниткою. Якщо тварина доторкнулася до мітки або досліджує її при відображенні в дзеркалі, це означає, що вона сприймає своє відображення як себе самого.

За роки досліджень вчені завдяки цьому тесту дізналися особливості багатьох приматів, птахів та деяких видів риб. Тепер до списку додалися пінгвіни.

Більшість тварин не мають такої здатності, як у людини – впізнавати себе у дзеркалі. Навіть домашні коти та собаки часто думають, що це ще одна тварина та намагаються з нею пограти.

Експеримент із пінгвінами Аделі проводили в природному для них середовищі, у Східній Антарктиді. Дзеркала розставили поруч із птахами, а в одному місці – помістили дзеркало у спеціальну коробку. Також поставили дзеркало з наклейкою, яка на рівні голови закривала частину відображення.

Фото: у Такому дзеркалі пінгвіни приймали себе за інших членів зграї

Пінгвіни успішно пройшли тест - вони відреагували на відображення у двох випадках із трьох. Лише перший етап експерименту пройшов невдало, оскільки пінгвіни вважали зображення у випадкових місцях членами своєї групи.

У спеціальних коробках із дзеркалами пінгвіни проводили досить багато часу і розглядали себе у дзеркало. При використанні дзеркала з наклейкою, пінгвіни намагалися її клювати та поводилися неспокійно.

Фото: У коробках із дзеркалами пінгвіни проводили багато часу

"Ми припускаємо, що така поведінка може вказувати на занепокоєння, яке виражається, коли вони не можуть побачити своє обличчя у дзеркалі. І це підтверджує факт наявності у них прихованого самоусвідомлення", - розповіли вчені.

Фото: Біля дзеркал з наклейками пінгвіни поводилися неспокійно.

Вони додали, що спостереження за поведінкою пінгвінів дало не зовсім однозначні результати, проте зрозуміло точно, що вони можуть занурюватися в складне, мережеве життя в межах громад, можуть мати почуття самоідентифікації та суб'єктивну самосвідомість.