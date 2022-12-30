Ученые выяснили невероятный факт о пингвинах: у них есть одна из людских особенностей

В 1970 году психолог Гордон Геллап-младший из США разработал специальный зеркальный тест, который помогает определить наличие интеллекта у животных, а точнее - визуального самоосознания. Ученые отмечают участок тела животного - меткой или ниткой. Если животное прикоснулось к метке или исследует ее при отражении в зеркале, то это означает, что оно воспринимает свое отражение как себя самого.

За годы исследований ученые благодаря этому тесту узнали особенности многих приматов, птиц и некоторых видов рыб. Теперь в список добавились пингвины.

Большинство животных не имеют такую способность, как у человека - узнавать себя в зеркале. Даже домашние коты и собаки часто думают, что это еще одно животное и пытаются с ним поиграть.

Эксперимент с пингвинами Адели проводили в естественной для них среде, в Восточной Антарктиде. Зеркала расставили рядом с птицами, а в одном месте - поместили зеркало в специальную коробку. Также поставили зеркало с наклейкой, которая на уровне головы закрывала часть отражения.

Фото: в Таком зеркале пингвины принимали себя за других членов стаи

Пингвины успешно прошли тест - они отреагировали на отражения в двух случаях из трех. Лишь первый этап эксперимента прошел неудачно, так как пингвины считали изображение в случайных местах членами своей группы.

В специальных коробках с зеркалами пингвины проводили довольно много времени и рассматривали себя в зеркало. При использовании зеркала с наклейкой, пингвины пытались ее клевать и вели себя беспокойно.

Фото: В коробках с зеркалами пингвины проводили много времени

"Мы предполагаем, что такое поведение может указывать на беспокойство, которое выражается, когда они не могут увидеть свое лицо в зеркале. И это подтверждает факт наличия у них скрытого самоосознания", - рассказали ученые.

Фото: Возле зеркал с наклейками пингвины вели себя беспокойно

Они добавили, что наблюдения за поведением пингвинов дали не совсем однозначные результаты, однако понятно точно, что они могут погружаться в сложную, сетевую жизнь в пределах общин, могут обладать чувством самоидентификации и субъективным самосознанием.