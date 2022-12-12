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Полярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фото

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Понеділок 12 грудня 2022 08:01
Полярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фото Фото: Нові фото пінгвінів, що вилупилися (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Людмила Жукова

Українські полярники показали фото першого пінгвіненя, що вилупилося цього сезону. Пташеня знайшли на мис Піджн-поінт неподалік дослідницької станції "Академік Вернадський". Ну а зараз показали нові кадри, де на знімках уже двоє маленьких пінгвінів.

Їхні знімки опублікували на сторінці у Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Нові фото малюків

Нагадуємо, що днями на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", вилупилося перше пташеня субантарктичного пінгвіна.

Отже, тут розпочався справжній пінгві-бум, малюки постійно з'являються на світ. Зазначимо, що субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають по 2 яйця.

"Сподіваємося, ці милі кадри від біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова дозволять вам трохи відволіктися від нашої нинішньої складної реальності. Пам'ятаймо, що життя триває і наша Перемога вже зовсім близько. Щиро вдячні кожному захиснику та захисниці України, що й далі можемо виконувати нашу антарктичну місію та ділитися її чудовими моментами", - сказано у повідомленні.

Полярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фотоПолярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фотоПолярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фотоПолярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фотоПолярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фотоНа острові Галіндез справжній пінгві-бум (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Нещодавно ми писали про цікаві факти про Антарктику, якими поділились українські полярники.

Раніше ми публікували милі фото пінгвінів-поліцейських, які відвідали українську дослідницьку станцію.

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