Полярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фото
Українські полярники показали фото першого пінгвіненя, що вилупилося цього сезону. Пташеня знайшли на мис Піджн-поінт неподалік дослідницької станції "Академік Вернадський". Ну а зараз показали нові кадри, де на знімках уже двоє маленьких пінгвінів.
Їхні знімки опублікували на сторінці у Facebook Національного антарктичного наукового центру.
Нові фото малюків
Нагадуємо, що днями на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", вилупилося перше пташеня субантарктичного пінгвіна.
Отже, тут розпочався справжній пінгві-бум, малюки постійно з'являються на світ. Зазначимо, що субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають по 2 яйця.
"Сподіваємося, ці милі кадри від біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова дозволять вам трохи відволіктися від нашої нинішньої складної реальності. Пам'ятаймо, що життя триває і наша Перемога вже зовсім близько. Щиро вдячні кожному захиснику та захисниці України, що й далі можемо виконувати нашу антарктичну місію та ділитися її чудовими моментами", - сказано у повідомленні.
На острові Галіндез справжній пінгві-бум (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Нещодавно ми писали про цікаві факти про Антарктику, якими поділились українські полярники.
Раніше ми публікували милі фото пінгвінів-поліцейських, які відвідали українську дослідницьку станцію.