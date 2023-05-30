Вчені вперше назвали можливу причину синдрому раптової дитячої смерті

При синдромі раптової смерті в абсолютно здорових немовлят уві сні зупиняється дихання. Причини зупинки дихання невідомі, і вчені вже багато років шукають причини.

Лікарі, які вказують причиною смерті синдром раптової смерті (SIDS), по суті, визнають, що навіть ретельне розслідування не змогло встановити причину.

Цей синдром зустрічається не так часто, в середньому - близько ста випадків на 100 тисяч немовлят. Довгий час вважалося, що причиною синдрому стає поза, в якій спить немовля.

І в багатьох країнах проводили національні компанії, в яких лікарі попереджали, що найнебезпечніша поза сну для немовляти – обличчям униз.

Вчені спільно з медиками проаналізували тканини немовлят, які померли від синдрому раптової дитячої смерті з 2004 по 2011 роки та виявили аномалію, яка ймовірно пов'язана з цим синдромом – це збій рецептора серотоніну.

Рецептор серотоніну 2А/С змінено у випадках із SIDS у порівнянні з іншими випадками. Попередні дослідження на гризунах показали, що сигнали рецепторів 2А/С нормалізують надходження кисню до мозку під час сну.

Можливо, саме збій роботи рецептора за певних обставин робить немовлят уразливими.

Дослідники вважають, що синдром раптової дитячої смерті виникає, коли фатально сходяться три речі: немовля знаходиться в критичному періоді кардіо респіраторного розвитку в перший рік життя, воно стикається із зовнішнім стресовим фактором, таким як становище уві сні обличчям вниз, і у дитини є біологічна аномалія, що робить його вразливим до респіраторних проблем під час сну.

"Існує велика робота з визначення наслідків порушень у цьому рецепторі в контексті ширшої мережі рецепторів серотоніну і не серотоніну, які захищають життєво важливі функції серцевого та дихального контролю. Нині у нас немає засобів для виявлення немовлят з біологічними аномаліями в серотонінергічній системі. Таким чином, дотримання правил безпечного сну залишається критично важливою і єдиною рекомендацією", - розповів автор статті Робін Хейнс.