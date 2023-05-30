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Ученые впервые назвали возможную причину синдрома внезапной детской смерти

Ученые назвали возможную причину синдрома внезапной детской смерти (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Синдром детской смерти забрал уже не одну маленькую жизнь. Пройти такое испытание родителям очень тяжело. И особенно сложно им смириться с тем, что абсолютно здоровый ребенок внезапно перестал дышать, а врачи не могут четко указать причину такой смерти.

Группа ученых из Бостонской детской больницы провела масштабное исследование на эту тему и нашла возможную причину внезапной детской смерти. Об этом говорится в результатах исследования на Oxford Academic.

При синдроме внезапной смерти у абсолютно здоровых младенцев во сне останавливается дыхание. Причины остановки дыхания неизвестны и ученые уже много лет ищут причину.

Врачи, которые указывают причиной смерти синдром внезапной смерти (SIDS), по сути, признают, что даже тщательное расследование не смогло установить причину.

Этот синдром встречается не так уж и часто, в среднем - около ста случаев на 100 тысяч младенцев. Долгое время считалось, что причиной синдрома становится поза, в которой спит младенец.

И во многих странах проводили национальные компании, в которых врачи предупреждали, что самая опасная поза сна для младенца - лицом вниз.

Ученые совместно с медиками проанализировали ткани младенцев, которые умерли от синдрома внезапной детской смерти с 2004 по 2011 годы и обнаружили аномалию, которая вероятна связана с этим синдромом - это сбой рецептора серотонина.

Рецептор серотонина 2А/С изменен в случаях с SIDS в сравнении с другими случаями. Предварительные исследования на грызунах показали, что сигналы рецепторов 2А/С нормализуют поступление кислорода к мозгу во время сна.

Возможно, именно сбой работы рецептора при определенных обстоятельствах делает младенцев уязвимыми.

Исследователи полагают, что синдром внезапной детской смерти возникает, когда фатально сходятся три вещи: младенец находится в критическом периоде кардио респираторного развития в первый год жизни, он сталкивается с внешним стрессовым фактором, таким как положение во сне лицом вниз, и у ребенка есть биологическая аномалия, которая делает его уязвимым к респираторным проблемам во время сна.

"Существует большая работа по определению последствий нарушений в этом рецепторе в контексте более широкой сети рецепторов серотонина и не серотонина, которые защищают жизненно важные функции сердечного и дыхательного контроля. Сейчас у нас нет средств для определения младенцев с биологическими аномалиями в серотонинергической системе. Таким образом, придерживаться правил безопасного сна остается критически важной и единственной рекомендацией", - рассказал автор статьи Робин Хейнс.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что ученые объяснили, почему с младенцами нужно разговаривать с рождения.

А также мы писали о том, какие занятия на выходных способны негативно влиять на работу мозга.

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