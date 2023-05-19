Ці заняття на вихідних небезпечно впливають на роботу мозку: вчені зробили важливе попередження

Вчені виявили один побічний ефект занять, якими займаємось у вихідні. І ці заняття пов'язані з їдою. На додаток, порушення певного режиму в будні та вихідні дні може негативно позначитися на роботі мозку.

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованого в журналі Molecular Nutrition & Food Research.

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії виявили, що "дієтичний цикл" між здоровою їжею з понеділка по п'ятницю, за якими слідує жирна їжа на вихідних, може спричинити когнітивні порушення та погіршує здоров'я кишечника.

Свій досвід вчені проводили на щурах. Вони виявили, що тварини, які харчувалися здоровою їжею більшу частину часу, але час від часу вживали їжу з високим вмістом насичених жирів/цукрів, набагато гірше справлялися з тестами просторової пам'яті, в яких їм потрібно запам'ятовувати розміщення різних предметів.

І це погіршення збільшувалося в міру того, як довго щури перебували на нездоровій дієті.

А тварини, які протягом кількох тижнів їли продукти, насичені жирами та цукром, показували гірші результати у тестах на пам'ять

Мало того, чергування періодів здорового та нездорового харчування збільшує ризик ожиріння, сприяє набору зайвої ваги та проблем зі шлунком.

Достатньо навіть 3 днів на тиждень з доступом до їжі із високим вмістом жирів та цукру для зміни складу мікробіоти кишечника.