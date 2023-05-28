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Неймовірне відкриття: вчені пояснили, чому з немовлятами треба розмовляти від народження

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Неділя 28 травня 2023 16:38
Неймовірне відкриття: вчені пояснили, чому з немовлятами треба розмовляти від народження Чому з малюками потрібно розмовляти від народження (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені з'ясували, що регулярне спілкування з немовлятами від народження впливає на їх нервову систему і допомагає сформувати структуру мозку, що росте. Зокрема, у більшості малюків, із якими постійно говорили, вироблявся мієлін.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих у The Journal of Neuroscience.

В експерименті, який проводили дослідники з Університету Східної Англії, з'ясувався зовсім неймовірний взаємозв'язок між спілкуванням та розвитком немовлят.

Аналіз показав, що у дітей, які регулярно чують більше людських розмов, нейрони виглядають ефективнішими.

Зокрема, нейрони в області, пов'язаної з обробкою мови, містять велику концентрацію мієліну.

Дослідники використовували записуючий пристрій, вбудований у жилет, щоб фіксувати всі звуки та людську мову, яку чує немовля. Вони збирали дані протягом кількох днів у 87 шестимісячних дітей та 76 дітей віком близько 2,5 років. Всього було зібрано понад 6,2 тисячі годин записів даних.

Частину дітей (84 особи), які, судячи з даних, чули різний обсяг промови, було відібрано для МРТ-тестування. Вчені провели сканування головного мозку немовлят, щоб з'ясувати кількість мієліну, що знаходиться довкола нервових клітин.

"Ми знаємо, що дитячий мозок дуже швидко розвивається у перші два роки життя, і до двох років його об'єм становить приблизно 80% від об'єму мозку дорослої людини", - пояснює співавтор дослідження, когнітивний психолог Джон Спенсер.

Мієлін – це складна структура, яка формує оболонку нервових закінчень. Ця структура працює, як ізолента на дроті та покриття покращує швидкість та ефективність передачі сигналів між нейронами.

Під час розвитку мозку у дитини кількість мієліну поступово зростає. Але аналіз показав, що це відбувається нерівномірно: для 30-місячних дітей чим більше було спілкування вдома, тим більше мієліну було виявлено в ділянках мозку, які відповідають за мову.

А ось у шестимісячних дітей була зовсім зворотна реакція - чим більше спілкування, тим менше мієліну.

Дослідники вважають, що це пов'язано з різними етапами формування мозку. Спочатку мозок зайнятий створенням нових клітин, а потім уже над удосконаленням вже створених клітин. Ймовірно, у перші кілька місяців ключову роль відіграє зростання мозку та вплив мови дорослих стимулює цей процес.

"Спілкування з вашими дітьми дуже важливе для раннього розвитку, тому що допомагає формувати мозок. Це говорить про те, що спілкування і мова мають таке ж значення в шість місяців, як і в 30 місяців, але впливає на мозок по-різному, тому що мозок знаходиться в іншому стані, - додав Спенсер.

До речі, раніше ми писали про те, чи може колір очей змінюватися з віком – не лише у немовлят, а й у дорослих.

А ще розповідали, що вчені пояснили, що станеться, якщо люди перестануть розмножуватися.

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