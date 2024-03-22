Вчені "воскресили" вампірку ХVI століття, яка поширювала чуму (фото)

Вчені створили цифрову модель обличчя жінки, яка була похована у XVI столітті із цеглою в роті. Її рештки знайшли у 2006 році у братській могилі жертв чуми. Жінку підозрювали в поширенні цієї хвороби, яку воно начебто передавала іншим, кусаючи їх, щоб висмоктати кров.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію IFLScience .

Як виглядає "вампірка"

Рештки "вампірки" знайшли під час розкопок місця поховання на острові Лаццарто Нуово у Венеціанській лагуні. Колись острів використовувався як санаторій для хворих на чуму, але став місцем останнього спочинку для великої кількості людей, які померли під час спалаху в 1576 році.

Цей період в Європі ознаменувався сплеском вампірської істерії, оскільки люди шукали надприродні пояснення, чому масові смерті спустошують континент.

Вважається, що вірування у вампірів поширились через італійських могильників, які регулярно стикалися з трупами, що розкладалися, під час відкриття масових поховань для доповнення їх новими тілами. Рештки виглядали так, наче вони бенкетували кров’ю своїх "товаришів по могилі".

Вчені проаналізували поховання жінки-вампірки і дійшли висновку, що цеглину в її рот поклали, скоріш за все, навмисно. Це мало завадити їй магічно поширювати чуму, кусаючи жертв.

Ось так виглядала жінка, яку підозрювали у вампіризмі (фото: Cicero Moraes, OrtogOnline)

Що вдалося виявити вченим

Подальший аналіз кісток показав, що жінці було за 60 років, коли вона померла. Вона в основному харчувалась овочами та зерновими - ця дієта вказує на низький соціальний клас.

Щоб реконструювати обличчя жінки, 3D-дизайнер і експерт-криміналіст Сісеро Мораєс спочатку відтворив передній і бічний вигляд черепа, а також зубні дуги, використовуючи вимірювання та проекції справжнього черепа. Потім цю модель доопрацювали в цифровому вигляді шляхом морфінгу комп’ютерної томографії обличчя сучасної людини, щоб воно відповідало контурам стародавнього черепа.

Також Мораєс створив копію цегли з пінополістиролу та провів серію експериментів, щоб визначити, чи могли предмет навмисно вставити в рот жінки після її смерті.

Результати показали, що цеглину можна було помістити в ротову порожнину, не пошкодивши зуби чи м’які тканини, хоча досі неясно, чи було це зроблено навмисно чи ні. Також вчені не встановили, чому жінку підозрювали у вампіризмі.

Вченим не вдалося зрозуміти, чи цеглину у рот жінки вставили навмисно (фото: Cicero Moraes, OrtogOnline)