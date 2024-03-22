Ученые "воскресили" вампирку ХVI века, которая распространяла чуму (фото)

Ученые создали цифровую модель лица женщины, которая была похоронена в XVI веке с кирпичом во рту. Ее останки нашли в 2006 году в братской могиле жертв чумы. Женщину подозревали в распространении этой болезни, которую она вроде бы как передавала другим, кусая их, чтобы высосать кровь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFLScience .

Как выглядит "вампирка"

Остатки "вампирки" обнаружили во время раскопок места захоронения на острове Лаццарто Нуово в Венецианской лагуне. Когда-то остров использовался как санаторий для больных чумой, но стал местом последнего упокоения для большого количества людей, умерших во время вспышки в 1576 году.

Этот период в Европе ознаменовался всплеском вампирской истерии, поскольку люди искали сверхъестественные объяснения, почему массовые смерти опустошают континент.

Считается, что верования в вампиров распространились через итальянских могильников, которые регулярно сталкивались с разлагавшимися трупами во время открытия массовых захоронений для дополнения их новыми телами. Останки выглядели так, будто они пировали кровью своих "товарищей по могиле".

Ученые проанализировали захоронения женщины-вампирки и пришли к выводу, что кирпич в ее рот уложили, скорее всего, намеренно. Это должно было помешать ей магически распространять чуму, кусая жертв.

Вот так выглядела женщина, которую подозревали в вампиризме (фото: Cicero Moraes, OrtogOnline)

Что удалось выявить ученым

Дальнейший анализ костей показал, что женщине было за 60 лет, когда она скончалась. Она в основном питалась овощами и зерновыми - эта диета указывает на низкий социальный класс.

Чтобы реконструировать лицо женщины, 3D-дизайнер и эксперт-криминалист Сисеро Мораес сначала воспроизвел передний и боковой вид черепа, а также зубные дуги, используя измерения и проекции настоящего черепа. Затем эту модель доработали в цифровом виде путем морфинга компьютерной томографии лица современного человека, чтобы оно соответствовало контурам древнего черепа.

Также Мораес создал копию кирпича из пенополистирола и провел серию экспериментов, чтобы определить, могли ли предмет намеренно вставить в рот женщины после ее смерти.

Результаты показали, что кирпич можно было поместить в полость рта, не повредив зубы или мягкие ткани, хотя до сих пор неясно, было ли это сделано намеренно или нет. Тоже ученые не установили, почему женщину подозревали в вампиризме.

Ученым не удалось понять, вставили ли кирпич в рот женщины намеренно (фото: Cicero Moraes, OrtogOnline)