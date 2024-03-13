Вчені визначили, скільки кроків може компенсувати сидячий спосіб життя: результат вас здивує

Як провели аналіз

Група вчених із різних країн дійшла висновку, що навіть ті, хто мало рухається, можуть пом'якшити негативні наслідки сидячого способу життя, включивши до свого режиму прогулянки.

Для визначення конкретної кількості кроків вони провели дослідження, під час якого проаналізували дані 72 174 учасників програми британського біобанку. Цей великий набір даних було створено у 2006 році і містить інформацію про стан здоров'я учасників протягом майже семи років.

За допомогою наручних акселерометрів дослідники оцінювали рівень фізичної активності учасників, які в середньому проводили близько 10,6 години на добу в сидячому положенні. Вченими було виключено людей із серйозними проблемами зі здоров'ям.

Підсумки дослідження

Результати дослідження підтвердили, що виконання від 9 до 10 тисяч кроків на день є оптимальним для боротьби з малорухливим способом життя. При цьому ризик розвитку серцево-судинних захворювань знижується на 21 відсоток, а ризик смерті - на 39 відсотків.

Також було виявлено, що мінімальна позитивна дія на тлі сидячого способу життя спостерігається при здійсненні понад 2 200 кроків на день. Це не надто багато, тому важливо пам'ятати про короткочасні прогулянки протягом дня.