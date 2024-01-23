5 принципів бігових тренувань, які точно дадуть бажаний результат

Біг є одним із найкращих варіантів для схуднення та підтримки хорошої фізичної форми. Але для того, щоб досягти результату, треба правильно тренуватись.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Базові правила тренування

"До цих базових принципів бігових тренувань рано чи пізно приходять усі. Будь-якому бігуну треба розуміти, навіщо він тренується. Не важливо, чи готується він до Олімпійських Ігор, чемпіонату країни, виключно дбає про своє здоров’я чи скидає вагу: бігун повинен розуміти принципи спортивного тренування та будувати своє спортивне чи фізкультурне життя відповідно до них. Інакше результату не побачити", - говорить Голобородько.

Базові принципи бігових тренувань можна звести до 5 положень:

постійність

поступовість

доступність

індивідуальність

варіативність

"Усі успішні тренувальні програми базуються на цьому. Нехтування хоча б одним із цих принципів веде в кращому разі до відсутності прогресу бігуна, а набагато частіше до травм чи надмірних тренувань та припинення занять спортом", - говорить нутриціолог.

Постійність

"В бігові не можна ставити короткострокові завдання. Необхідно мислити роками, десятиліттями, а не тижнями чи місяцями. Якщо вам потрібно досягти певної мети в короткостроковій перспективі (скласти іспит у ВНЗ, наприклад), то все одно цю ближню мету треба вписати в загальний контекст", - каже Голобородько.

Якщо ви хочете скинути вагу перед літом, то варто побудувати вашу тренувальну програму так, щоб ваша вага коливалася не більше, ніж на пару кг, і тоді влітку ви природно схуднете, більше втрачаючи води на тренуваннях.

Немає сенсу "зібратися і пробігти 30 км у неділю", якщо це все, що ви робите протягом усього тижня. Незмірно краще бігати по 30 хвилин постійно, ніж 30 км після дощу в четвер.

Поступовість

"Основний напрямок тренувань - від простого до складного. Спочатку вам треба освоїти плацдарм, на якому ви зараз, і тільки потім ви можете рухатися далі. На різкому збільшенні навантажень "горять" багато атлетів і спортсменів-аматорів. Азарт - невід’ємна частина спорту. Але холодна голова допомагає цьому азарту втілитись у реальні досягнення", - наголошує Голобородько.

Будь-яке додавання нових вправ або нових видів тренувань має бути дуже поступовим, тоді ризик травм зводиться до мінімуму.

Доступність

Надмірні зусилля - це руйнування. Всі спортивні подвиги, якими ми цілком заслужено захоплюємося, підготовлені багаторічними тренуваннями і не є руйнівними майже завжди.

Індивідуальність

Нема однакових тренувальних планів, які підходять усім. Існують методичні основи тренувань, на яких базуються бігові програми, але кожен бігун повинен постійно дослухатися свого тіла і адаптувати програми до себе.

"Не можна скопіювати біговий план чемпіона і стати чемпіоном. Не можна прочитати, як тренувалася якась дівчина та скинула 7 кг за 7 тижнів і, скопіювавши її тренування, досягти її результату. Треба зрозуміти та осмислити суть тренувального процесу та побудувати свою програму", - говорить експерт.

Варіативність

Одна з найпоширеніших помилок бігунів - це одноманітність тренувань.

"Людський організм має унікальну особливість - здатність до адаптації. Тіло звикає до одноманітного навантаження і перестає на нього реагувати. Варіативності можна досягти навіть усередині 400-метрового кола, але вона має бути у тренуваннях будь-якого рівня", - пояснює Голобородько.

Тож варто змінювати швидкість та дистанції.