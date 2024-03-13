RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ученые определили, какое количество шагов может компенсировать сидячий образ жизни: результат вас удивит

Сколько нужно ходить каждый день, чтобы компенсировать сидячий образ жизни (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Многие считают, что взрослым необходимо выполнять не менее 10 тысяч шагов каждый день. Однако этот стандартный подход не учитывает разнообразие физиологических характеристик и образов жизни людей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский журнал спортивной медицины BJSM.

Как провели анализ

Группа ученых из разных стран пришла к выводу, что даже те, кто мало двигается, могут смягчить негативные последствия сидячего образа жизни, включив в свой режим прогулки.

Для определения конкретного количества шагов они провели исследование, в ходе которого проанализировали данные 72 174 участников программы британского биобанка. Этот обширный набор данных был создан в 2006 году и содержит информацию о состоянии здоровья участников на протяжении почти семи лет.

С помощью наручных акселерометров исследователи оценивали уровень физической активности участников, которые в среднем проводили около 10,6 часов в сутки в сидячем положении. Учеными были исключены люди с серьезными проблемами со здоровьем.

Итоги исследования

Результаты исследования подтвердили, что выполнение от 9 до 10 тысяч шагов в день является оптимальным для борьбы с малоподвижным образом жизни. При этом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 21 процент, а риск смерти - на 39 процентов.

Также было выявлено, что минимальное положительное воздействие на фоне сидячего образа жизни наблюдается при совершении более 2 200 шагов в день. Это не слишком много, поэтому важно помнить о кратковременных прогулках в течение дня.

Напомним, что ученые назвали идеальный темп бега для здоровья.

А еще рассказывали о том, какие есть 5 принципов беговых тренировок, которые точно дадут результат.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровяСтиль жизниУченые