Ученые определили, какое количество шагов может компенсировать сидячий образ жизни: результат вас удивит

Как провели анализ

Группа ученых из разных стран пришла к выводу, что даже те, кто мало двигается, могут смягчить негативные последствия сидячего образа жизни, включив в свой режим прогулки.

Для определения конкретного количества шагов они провели исследование, в ходе которого проанализировали данные 72 174 участников программы британского биобанка. Этот обширный набор данных был создан в 2006 году и содержит информацию о состоянии здоровья участников на протяжении почти семи лет.

С помощью наручных акселерометров исследователи оценивали уровень физической активности участников, которые в среднем проводили около 10,6 часов в сутки в сидячем положении. Учеными были исключены люди с серьезными проблемами со здоровьем.

Итоги исследования

Результаты исследования подтвердили, что выполнение от 9 до 10 тысяч шагов в день является оптимальным для борьбы с малоподвижным образом жизни. При этом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 21 процент, а риск смерти - на 39 процентов.

Также было выявлено, что минимальное положительное воздействие на фоне сидячего образа жизни наблюдается при совершении более 2 200 шагов в день. Это не слишком много, поэтому важно помнить о кратковременных прогулках в течение дня.